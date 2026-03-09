Полный привод или экономия: стоит ли покупать переднеприводную версию Toyota RAV4

9 марта 2026, 05:46
Ликвидность и надежность: Почему RAV4 остается лидером на вторичном рынке
Ликвидность и надежность: Почему RAV4 остается лидером на вторичном рынке
Toyota RAV4 давно считается эталоном среди кроссоверов, но насколько это мнение оправдано сегодня? Мы собрали мнения опытных водителей и экспертов, чтобы разобраться, что изменилось в модели, как она ведет себя на дороге и почему интерес к ней не ослабевает даже в условиях высокой конкуренции.
В последние годы Toyota RAV4 прочно закрепилась в числе самых востребованных кроссоверов на российском рынке. Причина не только в узнаваемости бренда, но и в том, как производитель адаптировал модель под современные требования и ожидания покупателей. Новая архитектура TNGA, свежий дизайн и расширенная линейка комплектаций сделали RAV4 заметно привлекательнее.
С появлением версии с передним приводом летом 2020 года японский бренд сделал шаг навстречу тем, кто ищет доступный, но при этом стильный и надежный автомобиль. Разница в цене составила почти в 100 тысяч рублей по сравнению с полноприводной модификацией стала весомым аргументом для многих. Однако, как отмечают опытные водители, внешний вид и качество исполнения остались на высоте - даже базовые версии радуют продуманными деталями и эргономикой.
Взгляд изнутри: ощущения за рулем и в салоне
Владельцы RAV4, отмечают, что интерьер выполнен из прочных материалов, а элементы управления продуманы до мелочей. Отличаются резиновыми накладками на крутилках и ручках - мелочь, но именно такие детали создают впечатление надежности. В салоне просторно, удобная посадка, багажник вместителен даже для семейных поездок.
Объем двигателя в 2 литра в сочетании с вариатором обеспечивает уверенную динамику, и не претендует на спортивность. Вариатор плавно работает, расход топлива остается в разумных пределах - в смешанном цикле около 7,4 литра на 100 км. Для большинства пользователей этого более чем достаточно, особенно если учесть, что автомобиль рассчитан на повседневную эксплуатацию в городе и на трассе.
Передний привод: компромисс или разумный выбор?
Появление моноприводной версии вызвало споры среди автолюбителей. Одни считают, что кроссовер без полного привода является частью своей универсальности, другие - что для стандартных условий и хороших дорог этого вполне достаточно. По мнению владельцев, переднеприводный RAV4 стабилен, доступен и не вызывает сложностей даже у начинающих водителей. К тому же он экономнее и дешевле в обслуживании.
Однако для тех, кто часто выезжает за город или сталкивается с плохими дорогами, полный привод остается неизменным. Важно, что Toyota не стала экономить на безопасности: даже базовые комплектации обеспечивают современные средства защиты жизни от угона и электронных помощников.
Особенности эксплуатации
Среди минусов владельцы отмечают не самую современную мультимедийную систему и среднее качество изображения с камеры заднего вида. Еще один нюанс – замедленная работа электропривода багажника, что может раздражать при повседневной эксплуатации.
Тем не менее, эти недостатки не затмевают основные достоинства модели: надежность, ликвидность на вторичном рынке и высокий уровень комфорта. Toyota RAV4 продолжает оставаться одним из наиболее сбалансированных предложений в сегменте, обеспечивая стабильный спрос и отличные отзывы владельцев.
Технические характеристики и конкуренты
Габариты RAV4 составляют 4600х1855х1690 мм, клиренс – 195 мм, объем багажника – от 580 до 1690 литров. Двигатель - бензиновый, 2 литра, 149 л.с., вариатор, передний привод. Максимальная скорость - 190 км/ч, разгон до 100 км/ч - 11 секунд. Среди конкурентов – Honda CR-V, Jeep Cherokee, Renault Koleos.
В итоге Toyota RAV4 остается одним из самых рациональных решений для тех, кто ценит надежность, практичность и современный дизайн. Модель уверенно удерживает позиции на рынке, несмотря на растущую конкуренцию и изменения в предпочтениях покупателей.
Похожие материалы Тойота, Хонда, Джип, Рено
-
06.03.2026, 10:10
Toyota снизила цены на RAV4 Plug-in Hybrid в США: новые комплектации и улучшения
Toyota удивила автолюбителей: обновленный RAV4 Plug-in Hybrid стал дешевле, а вариантов комплектаций теперь больше. Почему производитель решился на такой шаг, какие изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на конкурентов. Мало кто знает, но новые версии уже вызвали ажиотаж среди дилеров.Читать далее
-
24.02.2026, 20:45
Toyota RAV4 2026: гибридный кроссовер с новыми опциями и расширенной линейкой аксессуаров
Toyota официально анонсировала выход обновленного RAV4 Plug-In Hybrid 2026 года с расширенным набором оригинальных аксессуаров и деталей. Новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь производитель сделал ставку на индивидуализацию и технологичность. Почему это событие может повлиять на рынок кроссоверов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.02.2026, 08:13
Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5: неожиданные итоги
Аналитики провели детальный расчет затрат на содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми двигателями. Исследование охватило реальные расходы на обслуживание, топливо и эксплуатацию в московском регионе. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
13.02.2026, 06:43
Toyota меняет стратегию: новый электрокроссовер удивил экспертов и рынок
Toyota долгое время игнорировала массовый переход на электромобили, но теперь компания представила новую модель, которая уже вызвала оживленную дискуссию среди специалистов. Как изменится рынок после этого шага и что ждет конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 10:40
Три японских кроссовера, которые сохраняют ресурс даже при больших пробегах
Эксперты выделили три модели из Японии, которые остаются востребованными на вторичном рынке благодаря надежности и низким расходам на обслуживание. Почему именно эти кроссоверы выдерживают испытание временем - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 18:36
Две главные слабости Toyota RAV4 на вторичном рынке: что скрывают моторы и трансмиссия
Toyota RAV4 четвертого поколения часто выбирают за репутацию надежности, но у этого кроссовера есть свои уязвимые места. Эксперты выделяют две серьезные проблемы, которые могут обернуться крупными расходами. Разбираемся, на что обращать внимание при покупке и эксплуатации.Читать далее
-
05.02.2026, 17:52
Toyota RAV4 XA60 с полным приводом и 2,0-литровым мотором: старт заказов в России
В России стартовали заказы на свежий Toyota RAV4 XA60 с полным приводом и 2,0-литровым мотором. Модель отличается расширенным оснащением и современными технологиями. Почему этот кроссовер вызывает интерес у экспертов и покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 19:37
Китайская Toyota RAV4 в России: чем отличается от прежней и на что обратить внимание
Toyota RAV4 из Китая появилась у российских дилеров, но эти кроссоверы не получили привычных для местных условий опций. Почему отсутствие адаптации может стать проблемой для водителей и что предлагают дилеры - в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 12:13
Toyota RAV4 из Китая: что отличает кроссовер для России в 2026 году
На российском рынке появились Toyota RAV4, ввезенные из Китая. Эксперты отмечают важные отличия в оснащении, адаптации к климату и гарантийных условиях. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и почему эти нюансы могут повлиять на выбор.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Хонда, Джип, Рено
-
06.03.2026, 10:10
Toyota снизила цены на RAV4 Plug-in Hybrid в США: новые комплектации и улучшения
Toyota удивила автолюбителей: обновленный RAV4 Plug-in Hybrid стал дешевле, а вариантов комплектаций теперь больше. Почему производитель решился на такой шаг, какие изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на конкурентов. Мало кто знает, но новые версии уже вызвали ажиотаж среди дилеров.Читать далее
-
24.02.2026, 20:45
Toyota RAV4 2026: гибридный кроссовер с новыми опциями и расширенной линейкой аксессуаров
Toyota официально анонсировала выход обновленного RAV4 Plug-In Hybrid 2026 года с расширенным набором оригинальных аксессуаров и деталей. Новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь производитель сделал ставку на индивидуализацию и технологичность. Почему это событие может повлиять на рынок кроссоверов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.02.2026, 08:13
Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5: неожиданные итоги
Аналитики провели детальный расчет затрат на содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми двигателями. Исследование охватило реальные расходы на обслуживание, топливо и эксплуатацию в московском регионе. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
13.02.2026, 06:43
Toyota меняет стратегию: новый электрокроссовер удивил экспертов и рынок
Toyota долгое время игнорировала массовый переход на электромобили, но теперь компания представила новую модель, которая уже вызвала оживленную дискуссию среди специалистов. Как изменится рынок после этого шага и что ждет конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 10:40
Три японских кроссовера, которые сохраняют ресурс даже при больших пробегах
Эксперты выделили три модели из Японии, которые остаются востребованными на вторичном рынке благодаря надежности и низким расходам на обслуживание. Почему именно эти кроссоверы выдерживают испытание временем - в нашем материале.Читать далее
-
06.02.2026, 18:36
Две главные слабости Toyota RAV4 на вторичном рынке: что скрывают моторы и трансмиссия
Toyota RAV4 четвертого поколения часто выбирают за репутацию надежности, но у этого кроссовера есть свои уязвимые места. Эксперты выделяют две серьезные проблемы, которые могут обернуться крупными расходами. Разбираемся, на что обращать внимание при покупке и эксплуатации.Читать далее
-
05.02.2026, 17:52
Toyota RAV4 XA60 с полным приводом и 2,0-литровым мотором: старт заказов в России
В России стартовали заказы на свежий Toyota RAV4 XA60 с полным приводом и 2,0-литровым мотором. Модель отличается расширенным оснащением и современными технологиями. Почему этот кроссовер вызывает интерес у экспертов и покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 19:37
Китайская Toyota RAV4 в России: чем отличается от прежней и на что обратить внимание
Toyota RAV4 из Китая появилась у российских дилеров, но эти кроссоверы не получили привычных для местных условий опций. Почему отсутствие адаптации может стать проблемой для водителей и что предлагают дилеры - в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 12:13
Toyota RAV4 из Китая: что отличает кроссовер для России в 2026 году
На российском рынке появились Toyota RAV4, ввезенные из Китая. Эксперты отмечают важные отличия в оснащении, адаптации к климату и гарантийных условиях. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и почему эти нюансы могут повлиять на выбор.Читать далее