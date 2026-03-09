Полный привод или экономия: стоит ли покупать переднеприводную версию Toyota RAV4

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 05:46

Toyota RAV4 давно считается эталоном среди кроссоверов, но насколько это мнение оправдано сегодня? Мы собрали мнения опытных водителей и экспертов, чтобы разобраться, что изменилось в модели, как она ведет себя на дороге и почему интерес к ней не ослабевает даже в условиях высокой конкуренции.

В последние годы Toyota RAV4 прочно закрепилась в числе самых востребованных кроссоверов на российском рынке. Причина не только в узнаваемости бренда, но и в том, как производитель адаптировал модель под современные требования и ожидания покупателей. Новая архитектура TNGA, свежий дизайн и расширенная линейка комплектаций сделали RAV4 заметно привлекательнее.

С появлением версии с передним приводом летом 2020 года японский бренд сделал шаг навстречу тем, кто ищет доступный, но при этом стильный и надежный автомобиль. Разница в цене составила почти в 100 тысяч рублей по сравнению с полноприводной модификацией стала весомым аргументом для многих. Однако, как отмечают опытные водители, внешний вид и качество исполнения остались на высоте - даже базовые версии радуют продуманными деталями и эргономикой.

Взгляд изнутри: ощущения за рулем и в салоне

Владельцы RAV4, отмечают, что интерьер выполнен из прочных материалов, а элементы управления продуманы до мелочей. Отличаются резиновыми накладками на крутилках и ручках - мелочь, но именно такие детали создают впечатление надежности. В салоне просторно, удобная посадка, багажник вместителен даже для семейных поездок.

Объем двигателя в 2 литра в сочетании с вариатором обеспечивает уверенную динамику, и не претендует на спортивность. Вариатор плавно работает, расход топлива остается в разумных пределах - в смешанном цикле около 7,4 литра на 100 км. Для большинства пользователей этого более чем достаточно, особенно если учесть, что автомобиль рассчитан на повседневную эксплуатацию в городе и на трассе.

Передний привод: компромисс или разумный выбор?

Появление моноприводной версии вызвало споры среди автолюбителей. Одни считают, что кроссовер без полного привода является частью своей универсальности, другие - что для стандартных условий и хороших дорог этого вполне достаточно. По мнению владельцев, переднеприводный RAV4 стабилен, доступен и не вызывает сложностей даже у начинающих водителей. К тому же он экономнее и дешевле в обслуживании.

Однако для тех, кто часто выезжает за город или сталкивается с плохими дорогами, полный привод остается неизменным. Важно, что Toyota не стала экономить на безопасности: даже базовые комплектации обеспечивают современные средства защиты жизни от угона и электронных помощников.

Особенности эксплуатации

Среди минусов владельцы отмечают не самую современную мультимедийную систему и среднее качество изображения с камеры заднего вида. Еще один нюанс – замедленная работа электропривода багажника, что может раздражать при повседневной эксплуатации.

Тем не менее, эти недостатки не затмевают основные достоинства модели: надежность, ликвидность на вторичном рынке и высокий уровень комфорта. Toyota RAV4 продолжает оставаться одним из наиболее сбалансированных предложений в сегменте, обеспечивая стабильный спрос и отличные отзывы владельцев.

Технические характеристики и конкуренты

Габариты RAV4 составляют 4600х1855х1690 мм, клиренс – 195 мм, объем багажника – от 580 до 1690 литров. Двигатель - бензиновый, 2 литра, 149 л.с., вариатор, передний привод. Максимальная скорость - 190 км/ч, разгон до 100 км/ч - 11 секунд. Среди конкурентов – Honda CR-V, Jeep Cherokee, Renault Koleos.

В итоге Toyota RAV4 остается одним из самых рациональных решений для тех, кто ценит надежность, практичность и современный дизайн. Модель уверенно удерживает позиции на рынке, несмотря на растущую конкуренцию и изменения в предпочтениях покупателей.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Honda, Jeep, Renault
