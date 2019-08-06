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6 августа 2019, 00:01

Toyota RAV4 и Infiniti QX60 проверили на краш-тестах

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Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) разбил на краш-тесте два кроссовера – Toyota RAV4 пятого поколения и обновленный Infiniti QX60. Оба хорошо себя зарекомендовали. Infiniti получил высокие оценки и значок Top Safety Pick, а кроссовер Toyota удостоился высшей награды Top Safety Pick+.
Toyota RAV4 и Infiniti QX60 проверили на краш тестах
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Чтобы претендовать на награду Top Safety Pick автомобиль должен успешно выдержать серию фронтальных ударов с частичным перекрытием со стороны водителя и пассажира, а также получить хорошие оценки за электронные системы предотвращения фронтальных столкновений и за эффективность фар головного света. 

Именно фары помешали кроссоверу Infiniti QX60 получить высшую оценку Top Safety Pick +. Компания несколько раз в течение 2018 – 2019 годов вносила изменения в работу светодиодной оптики. В итоге, к июню нынешнего года автопроизводителю удалось отрегулировать яркость светодиодов на приемлемом уровне и добавить в комплектацию Luxe функцию автоматического переключения с дальнего света на ближний. Прочность кузова и работа электронных систем безопасности у экспертов нареканий не вызвала.

Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения заслужил высшую награду за безопасность. Все комплектации и версии модели получили хорошие оценки за защиту водителя и пассажиров при столкновении, за работу системы автоматического экстренного торможения и за конструкцию крепления детских кресел. С оптикой опять не все просто. Оценку «хорошо» получили только адаптивные светодиодные фары на версии Hybrid Limited. Остальным негибридным RAV4 или гибридным, но в «младших» комплектациях, выставили пограничные оценки. Однако итоговый результат от этого не изменился. 


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Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
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Toyota RAV4 и Infiniti QX60 проверили на краш-тестах
{{material_126648}}Чтобы претендовать на награду Top Safety Pick автомобиль должен успешно выдержать серию фронтальных ударов с частичным перекрытием со стороны водителя и пассажира, а также получить хорошие оценки за электронные системы предотвращения фронтальных столкновений и за эффективность фар головного света. Именно фары помешали кроссоверу Infiniti QX60 получить высшую оценку Top Safety Pick +. Компания несколько раз в течение 2018 – 2019 годов вносила изменения в работу светодиодной оптики. В итоге, к июню нынешнего года автопроизводителю удалось отрегулировать яркость светодиодов на приемлемом уровне и добавить в комплектацию Luxe функцию автоматического переключения с дальнего света на ближний. Прочность кузова и работа электронных систем безопасности у экспертов нареканий не вызвала.Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения заслужил высшую награду за безопасность. Все комплектации и версии модели получили хорошие оценки за защиту водителя и пассажиров при столкновении, за работу системы автоматического экстренного торможения и за конструкцию крепления детских кресел. С оптикой опять не все просто. Оценку «хорошо» получили только адаптивные светодиодные фары на версии Hybrid Limited. Остальным негибридным RAV4 или гибридным, но в «младших» комплектациях, выставили пограничные оценки. Однако итоговый результат от этого не изменился. 
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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