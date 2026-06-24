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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 13:43

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение цен, оснащения и особенностей для России

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение цен, оснащения и особенностей для России

Исследование, что лучше выбрать: Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan — подробный разбор для российских дорог и суровых условий

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение цен, оснащения и особенностей для России

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают конкурировать за внимание российских водителей. В материале рассматриваются ключевые различия в комплектациях, ценах и технических характеристиках, а также причины, по которым одна из моделей оказывается предпочтительнее на российском рынке.

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают конкурировать за внимание российских водителей. В материале рассматриваются ключевые различия в комплектациях, ценах и технических характеристиках, а также причины, по которым одна из моделей оказывается предпочтительнее на российском рынке.

Сегмент кроссоверов в России давно стал ареной ожесточенной борьбы между Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Эти модели не просто делят верхние строчки в рейтингах продаж — они учитывают ожидания покупателей и задают стандарты для всего класса. В прошлом году разница в продажах между ними была минимальной: Toyota реализовала 38 441 автомобиль, а Volkswagen — 29 232. Такая близость цифр говорит о высокой конкуренции и о том, что обе марки нашли свой подход к российскому потребителю.

Ценовой вопрос остается одним из ключевых при выборе между этими кроссоверами. Базовая версия Toyota RAV4 с 2,0-литровым мотором и механикой стартует от 2 209 000 рублей, а Volkswagen Tiguan со 125-сильным двигателем оценивается в 2 059 900 рублей. Однако в топовых комплектациях ситуация меняется: максимальная версия RAV4 «Престиж Safety» стоит 3 150 000 рублей, а Tiguan R-Line с 220-сильным турбомотором — уже 3 224 000 рублей. Разница между минимальной и максимальной ценой может стать решающей для многих покупателей.

Внешний вид обоих автомобилей отражает философию брендов. Toyota RAV4 имеет рубленые линии и трапециевидную решетку радиатора, что придает ему агрессивный, но в то же время изящный вид. Внутри — качественные материалы, однако оформление руля и приборной панели выглядит сдержанно. Volkswagen Tiguan после рестайлинга, особенно в версии R-Line, выглядит более спортивно: черные декоративные элементы, 19-дюймовые диски и выразительные линии кузова. В салоне Tiguan преобладает сенсорное управление и современная цифровая панель, хотя к ним нужно привыкнуть.

Технические характеристики у моделей имеют заметные различия. Toyota RAV4 с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 200 л.с. и классическим автоматом разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды. Автомобиль делает ставку на плавность хода и хорошую шумоизоляцию, что особенно важно на российских дорогах. Volkswagen Tiguan с турбомотором на 220 л.с. и роботизированной коробкой DSG заметно динамичнее – разгон до «сотни» занимает 6,8 секунды. Однако за спортивный характер приходится расплачиваться более жесткой подвеской, что не всегда удобно на разбитых трассах.

Практичность – еще один критический критерий. Tiguan выигрывает по объему салона и багажника: 615 литров против 580 у RAV4. Эргономика салона Volkswagen продумана до мелочей, что делает его удобным для ежедневной эксплуатации. В то же время Toyota RAV4 берет свое за счет большего дорожного просвета (200 мм против 191 мм у Tiguan) и репутации надежности. В условиях российской зимы и неидеальных дорог этот фактор зачастую становится определяющим.

Особое внимание стоит уделить силовым агрегатам. Российские водители традиционно ценят простоту и отдают предпочтение атмосферным моторам и классическим автоматам, которые предлагает Toyota RAV4. Современные турбомоторы и роботизированные коробки передач Volkswagen требуют более бережного обращения и регулярного обслуживания, что не всегда удобно в некоторых регионах.

Любопытно, что на фоне общего роста цен и изменений в предпочтениях покупателей молодежь все чаще выбирает седаны, а не кроссоверы, как видно в новых тенденциях на рынке автомобилей

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen
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