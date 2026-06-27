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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 21:19

Toyota RAV4 из Китая: чем отличается от японской версии и на что обратить внимание

Toyota RAV4 из Китая: чем отличается от японской версии и на что обратить внимание

Toyota RAV4: Китайская сборка против японской - реальные отличия, комплектации и нюансы эксплуатации

Toyota RAV4 из Китая: чем отличается от японской версии и на что обратить внимание

На российском рынке появился Toyota RAV4 китайской сборки с измененными характеристиками и комплектациями. Эксперты и владельцы обсуждают, насколько эти автомобили отличаются от японских, и стоит ли выбирать китайскую версию в условиях параллельного импорта.

На российском рынке появился Toyota RAV4 китайской сборки с измененными характеристиками и комплектациями. Эксперты и владельцы обсуждают, насколько эти автомобили отличаются от японских, и стоит ли выбирать китайскую версию в условиях параллельного импорта.

Появление на российском рынке Toyota RAV4 китайской сборки вызвало оживлённое обсуждение среди автолюбителей. После оказания поддержки дилерам новые автомобили поступают в страну в основном через параллельный импорт, и теперь покупатели могут выбирать между версиями, собранными в Китае и Японии. Вопрос в том, есть ли между ними принципиальная разница и насколько оправдан такой выбор.

Китайский RAV4 собирается на заводе FAW-Toyota и является частью концерна, а не «китайским» автомобилем в привычном понимании. Ключевые агрегаты — двигатели, коробки передач, электронные блоки — производятся в Японии и поставляются на сборочные линии по всему миру, включая Китай. Локализация касается в основном расходных материалов, отделки салона и некоторых настроек подвески под местные условия.

С технической точки зрения различий между китайской и японской версиями практически нет. Оба варианта оснащаются проверенными атмосферными двигателями Dynamic Force (M20A-FKS 2,0 л и A25A-FKS 2,5 л), вариатором K120 или 8-ступенчатым автоматом Aisin, а также системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD. Владельцы отмечают, что по надёжности и ходовым качествам китайский RAV4 не уступает японскому, а слухи о «тонком металле» или слабой антикоррозионной стойкости массово не подтверждаются.

Однако различия проявляются в деталях: качестве сборки кузова, отделке салона и особенностях антикоррозийной защиты. В отзывах встречаются жалобы на неравномерные зазоры между кузовными панелями у машин китайской сборки, хотя серьёзных проблем это не вызывает. Толщина лакокрасочного покрытия у китайского RAV4 приближается к показателям BMW 3 серии, а плотность нанесения даже выше, чем у некоторых конкурентов. В то же время российские эксперты отмечают, что японская сборка кузова может быть чуть более качественной, особенно в районе дверей, но масштабных исследований на этот счёт пока не проводилось.

Внутреннее оснащение вызывает неоднозначные оценки. Некоторые владельцы отмечают жёсткий пластик на дверях и в зоне селектора, а также скудную подсветку кнопок стеклоподъёмников. Обивка из экокожи и алькантары выглядит эффектно, но вызывает вопросы с точки зрения практичности. Шумоизоляция традиционно считается слабым местом RAV4, а в китайских версиях используется фетр, который при намокании может издавать запах. Оснащение также различается: в китайских комплектациях может отсутствовать датчик дождя, автозатемнение зеркал и авторегулировка фар, а камера кругового обзора часто ставится под сомнение по качеству. Мультимедиа требует русификации, а некоторые опции, привычные для японских версий, могут отсутствовать.

Японские RAV4, которые сейчас доступны в России через параллельный импорт, обычно имеют более богатое оснащение, но часто идут с правым рулём, что не совсем удобно для наших условий. Китайская версия — это новые леворульные автомобили с проверенной технической базой, но с определёнными компромиссами по материалам и опциям. Как отмечают эксперты, при выборе китайского RAV4 важно внимательно осмотреть кузов, проверить работу мультимедиа и камер, а также уточнить, проведена ли адаптация под российские условия.

Интересно, что тенденция выбора автомобилей из Китая становится всё более заметной на российском рынке. Например, в обзоре популярных длиннобазных моделей в КНР видно, что такие машины часто оказываются выгоднее европейского рынка и быстрее адаптируются к новым условиям рынка.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, FAW
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