Пять ключевых различий между китайской и российской версиями Toyota RAV4 — комплектации, климат, гарантия и неочевидные нюансы

Toyota RAV4 из Китая: что отличает кроссовер для России в 2026 году

На российском рынке появились Toyota RAV4, ввезенные из Китая. Эксперты отмечают важные отличия в оснащении, адаптации к климату и гарантийных условиях. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и почему эти нюансы могут повлиять на выбор.

На российском рынке появились Toyota RAV4, ввезенные из Китая. Эксперты отмечают важные отличия в оснащении, адаптации к климату и гарантийных условиях. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и почему эти нюансы могут повлиять на выбор.

Появление на российском рынке Toyota RAV4, поставляемых из Китая, стало важным событием для автолюбителей. В условиях ограниченного выбора и ухода брендов из России интерес к параллельному импорту только растет. Но стоит ли рассматривать китайский RAV4 как полноценную замену привычной, адаптированной к российским условиям, версии? Разбираемся, как именно выглядят эти автомобили, и на что обратить внимание при покупке.

Китайская версия Toyota RAV4 представлена ​​в различных комплектациях. Покупателям доступны как базовые варианты с передним приводом, так и более дорогие исполнения с кожаным салоном и расширенным набором электронных ассистентов. Однако, несмотря на внешнее сходство с машинами, ранее собиравшимися в Санкт-Петербурге, у китайских кроссоверов есть ряд особенностей, которые могут оказаться критическими для эксплуатации в российских условиях.

Отличие - отсутствие адаптации к главному суровому климату. Подвеска и трансмиссия настроены под мягкую зиму и хорошие дороги, характерные для Китая. Это означает, что амортизаторы и пружины рассчитаны на эксплуатацию исключительно при плюсовых температурах. На российских дорогах с ямами и морозами поведение автомобиля может отличаться от привычного. В базовых комплектациях отсутствуют такие опции, как подогрев лобового стекла и сидений, что для многих водителей в России давно стало стандартом.

Техническая часть тоже имеет свои тонкости. Китайские RAV4 оснащены 2-литровыми атмосферными двигателями мощностью 171 л.с., что заметно больше, чем у российской версии (150 л.с.). В паре с этим мотором идет вариатор. В топовых комплектациях установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 205 л.с. с классическим автоматом. Доступны как переднеприводные, так и полноприводные модификации, позволяющие подобрать автомобиль под разные задачи.

Безопасность и электроника – еще один важный аспект. Даже в базовых версиях присутствует полный набор электронных помощников: ABS, EBD, VSC, ESP. Более дорогие комплектации комплектуются лидаром, системой предотвращения столкновений с пешеходами, круиз-контролем с автоматическим торможением и замедлением, удержанием в полосе. Мультимедийная система со встроенными камерами кругового обзора и датчиками парковки, что способствует маневрированию в городе.

Вопрос гарантии остается открытым. Китайские RAV4 не обслуживаются по заводской гарантии Toyota, так как официально не выпускаются в России. Вместо этого дилеры полагают гарантийный срок на два года. Однако условия обслуживания и перечень покрываемых проблем могут иметь место, поэтому перед покупкой стоит внимательно изучить договор и детализацию покрытия обслуживания.

Ценовой диапазон новых RAV4 из Китая начинается от 3,7 миллионов рублей за базовую версию с передним приводом. За полноприводные автомобили с максимальным оснащением придется отдать до 5,8 млн рублей. Таким образом, покупатель получает современный кроссовер с расширенным набором опций, но должен быть готов к компромиссам в плане увеличения дополнительных реалий и особенностей гарантийного обслуживания.