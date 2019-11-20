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20 ноября 2019, 15:06

Toyota RAV4 получила 306-сильную версию Prime

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Компания Toyota выпустила новую гибридную модификацию кроссовера RAV4 пятого поколения. В состав силовой установки входит 2,5-литровый «атмосферник» и два электромотора. Суммарная отдача достигает 306 лошадиных сил.
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime

 

Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
Toyota RAV4 получила 306 сильную версию Prime
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Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Новинку представили на автосалоне в Лос-Анджелесе. Гибридная установка построена на базе 2,5-литрового стандартного атмосферного агрегата мощностью 177 л.с.. В помощь ему установили два более мощных электромотора – один в приводе передних колес, второй – на задней оси. В итоге, суммарная отдача возросла с 222 до 306 лошадиных сил.

С места до 60 миль/час (96 км/ч) RAV4 Prime может ускориться за 5,8 секунды. Ранее гибридному кроссоверу требовалось на это упражнение на 2 секунды больше. Емкость литий-ионной батареи пока не сообщается, но известно, что RAV4 Prime сможет проехать до 63 километров на чистом электричестве. Средний расход топлива заявлен на уровне 2,6 литра на 100 километров пути.

Внешне опознать мощный кроссовер Prime можно будет по иному переднему бамперу и новой решетке радиатора. Покупателям предложат более «богатые» комплектации с обогревом руля, электрорегулировками водительского сидения, 8-дюймовым экраном мультимедиа, спортивными настройками подвески и 18-дюймовыми колесными дисками. В качестве опций можно дозаказать проекционный экран, аудиосистему JBL и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы. Продажи Toyota RAV4 Prime стартуют летом 2020 года. До России гибридные версии RAV4 вряд ли доберутся.

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Toyota RAV4 получила 306-сильную версию Prime
{{material_127988}}Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Новинку представили на автосалоне в Лос-Анджелесе. Гибридная установка построена на базе 2,5-литрового стандартного атмосферного агрегата мощностью 177 л.с.. В помощь ему установили два более мощных электромотора – один в приводе передних колес, второй – на задней оси. В итоге, суммарная отдача возросла с 222 до 306 лошадиных сил.С места до 60 миль/час (96 км/ч) RAV4 Prime может ускориться за 5,8 секунды. Ранее гибридному кроссоверу требовалось на это упражнение на 2 секунды больше. Емкость литий-ионной батареи пока не сообщается, но известно, что RAV4 Prime сможет проехать до 63 километров на чистом электричестве. Средний расход топлива заявлен на уровне 2,6 литра на 100 километров пути.Внешне опознать мощный кроссовер Prime можно будет по иному переднему бамперу и новой решетке радиатора. Покупателям предложат более «богатые» комплектации с обогревом руля, электрорегулировками водительского сидения, 8-дюймовым экраном мультимедиа, спортивными настройками подвески и 18-дюймовыми колесными дисками. В качестве опций можно дозаказать проекционный экран, аудиосистему JBL и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы. Продажи Toyota RAV4 Prime стартуют летом 2020 года. До России гибридные версии RAV4 вряд ли доберутся.
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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