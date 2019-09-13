13 сентября 2019, 00:08
Toyota RAV4 провалила в Швеции «лосиный тест»
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Фото: Teknikens Värld
Журналисты шведского автомобильного журнала Teknikens Värld дважды с перерывом в несколько месяцев не смогли пройти на новом кроссовере Toyota RAV4 так называемый «лосиный тест». При повторном уклонении система стабилизации срабатывала с большой задержкой и автомобиль вставал на два колеса.
Фото: Toyota
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Сейчас в руки журналистов попал кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения. Сначала его тестировали весной, а потом – спустя полгода. Результаты повторились, и они довольно тревожные. Автомобиль оказался неидеальным для агрессивных маневров. В обоих случаях на скорости 68 км/ч при резком повороте налево системы стабилизации отрабатывали хорошо, но затем при резком повороте направо автомобиль сильно кренился и вставал на два «внешних» колеса. Ситуация повторялась из раза в раз. Экспериментаторы меняли водителей, сажали в кроссовер больше пассажиров, увеличивали давление в шинах – но на 68 км/ч автомобиль начинал заваливаться.
«Лосиный тест» имитирует внезапное появление на дороге лося. Ситуация часто встречается не только в Швеции, но и в России. Если лось близко, а встречного транспорта нет, лучше не тормозить, а выехать на встречную полосу, обогнуть животное и затем быстро вернуться в свой ряд. Сейчас в Швеции принято считать тест пройденным, если маневр удалось совершить на скорости 70 км/ч. Устойчивость автомобиля на дороге обеспечивают различные электронные системы. В их отсутствие в 1997 году во время «лосиного теста» перевернулся Mercedes-Benz A-Class на скорости 60 км/ч. В настоящее время отметка в 70 км/ч абсолютно реальна. Некоторые современные кроссоверы умудряются сохранить стабильность даже при 78 км/ч.
Официальный представитель Toyota Sweden Эрик Густафссон сообщил, что для компании безопасность клиентов является приоритетом номер один. При разработке всех моделей применяются жесткие тесты безопасности. Внутренние тесты Toyota полностью соответствуют мировым стандартам. Еще на этапе заводских испытаний новый RAV4 успешно прошел все внутренние тесты, включая ISO 3888-2, поэтому автовладельцы могут быть уверены в безопасности своих автомобилей.
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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