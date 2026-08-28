RAV4 с пробегом 280 тыс. км против Jeland J6: почему россияне массово переходят на китайские кроссоверы

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 10:27

Toyota RAV4 с пробегом обменяли на новый Jeland J6: сколько стоит переход на китайский кроссовер

Toyota RAV4 с пробегом обменяли на новый Jeland J6: сколько стоит переход на китайский кроссовер

RAV4 с пробегом 280 тыс. км против Jeland J6: почему россияне массово переходят на китайские кроссоверы

Toyota RAV4 с пробегом обменяли на новый Jeland J6: сколько стоит переход на китайский кроссовер

В условиях отсутствия новых Toyota на российском рынке, все больше водителей обращают внимание на китайские кроссоверы. Разбираемся, почему владельцы RAV4 решаются на обмен, чем Jeland J6 оказался привлекательнее и каковы реальные затраты на такую замену.

В условиях отсутствия новых Toyota на российском рынке, все больше водителей обращают внимание на китайские кроссоверы. Разбираемся, почему владельцы RAV4 решаются на обмен, чем Jeland J6 оказался привлекательнее и каковы реальные затраты на такую замену.

В России продолжается заметный сдвиг в предпочтениях автолюбителей: на фоне дефицита новых японских автомобилей и высоких цен на неофициальные поставки, все больше водителей пересаживаются на китайские кроссоверы. Недавно в одном из автосалонов Jeland молодая семья решила обменять свой Toyota RAV4 2015 года на новый Jeland J6, что наглядно иллюстрирует текущие тенденции рынка.

Их Toyota RAV4, несмотря на репутацию надежного автомобиля, за годы эксплуатации накопил внушительный пробег - 280 тысяч километров, причем реальная цифра могла быть и выше. Кузов начал ржаветь, двигатель расходовал масло, а подвеска и коробка требовали ремонта. Владелец отметил, что вкладывать крупные суммы в старый кроссовер уже не видел смысла, а покупать новый RAV4 оказалось не по карману. Вторичный рынок тоже не привлекал, поэтому выбор пал на новые китайские модели.

Среди альтернатив рассматривались Haval Jolion, Tenet T4L и Jeland J6. Победил Jeland J6 благодаря мотору с чугунным блоком, распределенным впрыском и полной оцинковке кузова. Семья выбрала версию с передним приводом и средней комплектацией «Комфорт», отказавшись от полного привода и панорамной крыши, которые посчитали излишними.

Даже в средней комплектации Jeland J6 заметно превосходит RAV4 по оснащению: литые 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, электропривод пятой двери, кожаный салон, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа и дистанционный запуск двигателя. В техническом плане - турбомотор 1,5 л (147 л.с.), роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями и независимая задняя подвеска. Безопасность обеспечивают четыре подушки, круиз-контроль, системы стабилизации и контроля давления в шинах, камера заднего вида и датчики парковки.

Для сравнения, Toyota RAV4 в этой версии имел тканевый салон, запуск двигателя с ключа, ручной стояночный тормоз и механические регулировки сидений. К тому же, к моменту обмена салон был изношен, а климат-контроль не работал.

Перед сдачей RAV4 дилер провел тщательную диагностику, выявив множество дефектов и снизил итоговую цену. В результате автомобиль приняли по трейд-ин за 1,3 млн рублей, а на покупку Jeland J6 предоставили дополнительную скидку 200 тысяч. Общая сумма, устроившая владельцев, составила 1,5 млн рублей.

Jeland J6 был приобретен в кредит под 0,01% годовых, с первоначальным взносом 1,9 млн рублей (с учетом трейд-ин). Полная стоимость кроссовера с учетом скидки - 2,35 млн рублей. Кредит рассчитан на два года, страховки включены в платеж, который, по словам владельца, составляет около 24 тысячи рублей в месяц. В подарок семья получила коврики, защиту двигателя и радиатора, а также антикоррозийную обработку.

Владелец отмечает, что Jeland J6 оказался тише, динамичнее и богаче по оснащению, чем прежний RAV4. Из минусов - отсутствие омывателя фар и физических кнопок. В остальном, по первым впечатлениям, новый кроссовер полностью оправдал ожидания.

Текущая ситуация на рынке подтверждает: китайские автомобили становятся все более привлекательными для российских покупателей, особенно на фоне ограниченного выбора среди японских и европейских брендов. Подобный опыт выбора нового автомобиля вместо ремонта старого - не редкость. Кстати, интерес к практичным транспортным решениям растет и в других сегментах: например, недавно был представлен электровелосипед SISIGAD с запасом хода 104 км и грузоподъемностью 204 кг, что также отражает тренд на поиск оптимальных вариантов для семьи и бизнеса - подробнее об этом можно узнать в материале о практичном электровелосипеде для города.

В целом, переход с подержанного японского кроссовера на новый китайский автомобиль выглядит логичным шагом для тех, кто ценит современное оснащение, гарантию и предсказуемые расходы. Важно помнить, что стоимость владения и уровень комфорта у новых моделей из КНР уже не уступают привычным брендам, а иногда и превосходят их по ряду параметров.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), JAC JS6, Haval Jolion (от 1 259 000 Р), TENET T4
Упомянутые марки: Toyota, JAC, Haval, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, ДжАК, Хавейл, Тенет

Похожие материалы Тойота, ДжАК, Хавейл, Тенет

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Мурманск Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться