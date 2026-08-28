RAV4 с пробегом 280 тыс. км против Jeland J6: почему россияне массово переходят на китайские кроссоверы

Toyota RAV4 с пробегом обменяли на новый Jeland J6: сколько стоит переход на китайский кроссовер

В условиях отсутствия новых Toyota на российском рынке, все больше водителей обращают внимание на китайские кроссоверы. Разбираемся, почему владельцы RAV4 решаются на обмен, чем Jeland J6 оказался привлекательнее и каковы реальные затраты на такую замену.

В условиях отсутствия новых Toyota на российском рынке, все больше водителей обращают внимание на китайские кроссоверы. Разбираемся, почему владельцы RAV4 решаются на обмен, чем Jeland J6 оказался привлекательнее и каковы реальные затраты на такую замену.

В России продолжается заметный сдвиг в предпочтениях автолюбителей: на фоне дефицита новых японских автомобилей и высоких цен на неофициальные поставки, все больше водителей пересаживаются на китайские кроссоверы. Недавно в одном из автосалонов Jeland молодая семья решила обменять свой Toyota RAV4 2015 года на новый Jeland J6, что наглядно иллюстрирует текущие тенденции рынка.

Их Toyota RAV4, несмотря на репутацию надежного автомобиля, за годы эксплуатации накопил внушительный пробег - 280 тысяч километров, причем реальная цифра могла быть и выше. Кузов начал ржаветь, двигатель расходовал масло, а подвеска и коробка требовали ремонта. Владелец отметил, что вкладывать крупные суммы в старый кроссовер уже не видел смысла, а покупать новый RAV4 оказалось не по карману. Вторичный рынок тоже не привлекал, поэтому выбор пал на новые китайские модели.

Среди альтернатив рассматривались Haval Jolion, Tenet T4L и Jeland J6. Победил Jeland J6 благодаря мотору с чугунным блоком, распределенным впрыском и полной оцинковке кузова. Семья выбрала версию с передним приводом и средней комплектацией «Комфорт», отказавшись от полного привода и панорамной крыши, которые посчитали излишними.

Даже в средней комплектации Jeland J6 заметно превосходит RAV4 по оснащению: литые 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, электропривод пятой двери, кожаный салон, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа и дистанционный запуск двигателя. В техническом плане - турбомотор 1,5 л (147 л.с.), роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями и независимая задняя подвеска. Безопасность обеспечивают четыре подушки, круиз-контроль, системы стабилизации и контроля давления в шинах, камера заднего вида и датчики парковки.

Для сравнения, Toyota RAV4 в этой версии имел тканевый салон, запуск двигателя с ключа, ручной стояночный тормоз и механические регулировки сидений. К тому же, к моменту обмена салон был изношен, а климат-контроль не работал.

Перед сдачей RAV4 дилер провел тщательную диагностику, выявив множество дефектов и снизил итоговую цену. В результате автомобиль приняли по трейд-ин за 1,3 млн рублей, а на покупку Jeland J6 предоставили дополнительную скидку 200 тысяч. Общая сумма, устроившая владельцев, составила 1,5 млн рублей.

Jeland J6 был приобретен в кредит под 0,01% годовых, с первоначальным взносом 1,9 млн рублей (с учетом трейд-ин). Полная стоимость кроссовера с учетом скидки - 2,35 млн рублей. Кредит рассчитан на два года, страховки включены в платеж, который, по словам владельца, составляет около 24 тысячи рублей в месяц. В подарок семья получила коврики, защиту двигателя и радиатора, а также антикоррозийную обработку.

Владелец отмечает, что Jeland J6 оказался тише, динамичнее и богаче по оснащению, чем прежний RAV4. Из минусов - отсутствие омывателя фар и физических кнопок. В остальном, по первым впечатлениям, новый кроссовер полностью оправдал ожидания.

Текущая ситуация на рынке подтверждает: китайские автомобили становятся все более привлекательными для российских покупателей, особенно на фоне ограниченного выбора среди японских и европейских брендов. Подобный опыт выбора нового автомобиля вместо ремонта старого - не редкость. Кстати, интерес к практичным транспортным решениям растет и в других сегментах: например, недавно был представлен электровелосипед SISIGAD с запасом хода 104 км и грузоподъемностью 204 кг, что также отражает тренд на поиск оптимальных вариантов для семьи и бизнеса - подробнее об этом можно узнать в материале о практичном электровелосипеде для города.

В целом, переход с подержанного японского кроссовера на новый китайский автомобиль выглядит логичным шагом для тех, кто ценит современное оснащение, гарантию и предсказуемые расходы. Важно помнить, что стоимость владения и уровень комфорта у новых моделей из КНР уже не уступают привычным брендам, а иногда и превосходят их по ряду параметров.