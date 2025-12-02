Виртуальная премьера внедорожной серии Woodland и TRD Pro – что ждет поклонников RAV4

2 декабря 2025, 14:57
Toyota RAV4 шестого поколения: дебют новой версии TRD Pro для 2027 года
Toyota представила шестое поколение RAV4 в конце мая 2025 года. Новинка дебютировала сразу на ключевых рынках. В линейке появилась версия TRD Pro, но пока только виртуально. Подробности о дизайне, технологиях и перспективах – в нашем материале.
В конце мая 2025 года Toyota официально вывела на рынок шестое поколение своего кроссовера RAV4. Это событие стало одним из самых ожидаемых в автомобильном мире, ведь RAV4 издавна считался ключевой моделью для японского автогиганта. Премьера проходила одновременно в нескольких регионах, включая Северную Америку, Японию и Европу, что придало новинке глобальное значение.
Внешне новый RAV4 сохранил узнаваемые черты, но получил более агрессивный и современный облик. Дизайнеры сделали акцент на внедорожных элементах: массивные колесные арки, выразительная решетка радиатора и новые светодиодные фары. В салоне появились улучшенные материалы отделки, расширенный список помощников и электронная система последнего поколения.
Особое внимание привлекла версия TRD Pro, которая пополнила линейку внедорожных модификаций. Эта комплектация ориентирована на любителей активного отдыха и бездорожья. Однако, как сообщает autoevolution, пока TRD Pro существует только в виртуальном формате и не поступил в серийное производство. Вместе с ней в серии Woodland добавлены новые опции для регулировки проходимости и комфорта.
Техническая начинка нового RAV4 также претерпела изменения. Ожидается, что модель будет предлагаться с гибридными и бензиновыми моторами, а также с полным приводом. Инженеры уделяли внимание не только динамике, но и экономичности, что особенно важно для европейских и японских покупателей. В списке опций представлены адаптированная подвеска, расширенные системы безопасности и интеллектуальный круиз-контроль.
Пока точные сроки появления TRD Pro в продаже не объявлены, но интерес к этой версии уже высок. Эксперты отмечают, что Toyota делает ставку на расширение внедорожной линейки, чтобы конкурировать с другими производителями в сегменте кроссоверов. Новое поколение RAV4 обещает стать одним из самых технологичных и универсальных автомобилей в своем классе.
