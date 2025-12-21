Почему новый RAV4 стоит дешевле китайских кроссоверов – удивительный расклад на рынке

21 декабря 2025, 21:59
Toyota RAV4 снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
Toyota RAV4 снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Toyota RAV4 по цене от 2,9 млн рублей. Стоимость оказалась ниже, чем у большинства китайских аналогов. Комплектации и цены различаются в зависимости от региона. Подробности о доступных версиях и особенностях рынка – в нашем материале.
Российский рынок автомобилей продолжает удивлять: несмотря на изменения в правилах расчета утилизационного сбора, новые кроссоверы Toyota RAV4 вновь появились в продаже. Как выяснили Автоновости дня, эти автомобили, которые в основном поступают из Китая, можно найти на крупнейших онлайн-площадках страны. Минимальная стоимость нового RAV4 сейчас составляет 2 900 000 рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов в своем классе.
Для сравнения, китайский GAC GS4, который позиционируется как прямой конкурент RAV4, стоит минимум 3 199 000 рублей даже в базовой комплектации с передним приводом. Jaecoo J7 2025 года выпуска предлагается не дешевле 2 959 900 рублей, а за новый Geely Atlas дилеры просят от 3 717 190 рублей. Таким образом, японский кроссовер оказался выгоднее по цене, чем многие китайские аналоги.
Самые привлекательные предложения на Toyota RAV4 сейчас можно найти во Владивостоке. За 2 900 000 рублей местные компании готовы привезти под заказ переднеприводную версию с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 171 л.с. и вариатором. Комплектация Platinum отличается ярко-красной кожаной отделкой салона, люком с шторкой, цифровой приборной панелью, крупным сенсорным экраном мультимедийной системы, двухзонным климат-контролем, кнопкой запуска двигателя и многофункциональным рулем с пластиковым ободом.
Если покупатель предпочитает черный кожаный салон, аналоговую приборную панель и полный привод, то другой продавец из Владивостока предлагает такую версию за 3 000 000 рублей. В Москве за аналогичный кроссовер с передним приводом просят минимум 3 112 000 рублей, а в Красноярске — 3 160 000 рублей. В Чебоксарах цена достигает 3 310 000 рублей, а в Омске — 3 350 000 рублей.
Варианты с наличием на складе стоят дороже. Например, в Уссурийске и Чите новый RAV4 можно приобрести за 3 650 000 рублей с учетом коммерческого утильсбора. В Красноярске цена составляет 3 700 000 рублей, в Казани и Кемерово — 3 750 000 рублей, а в Новосибирске — 3 880 000 рублей. В Москве, где дилеры активно завозят эти кроссоверы, средняя стартовая цена составляет около 4 000 000 рублей. Кроме столицы, автомобили доступны в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Челябинске и других городах. Всего на рынке сейчас представлено более 900 новых RAV4.
Среди доступных вариантов есть и версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л.с., классическим автоматом и полным приводом. Такой автомобиль можно заказать в Омске и Томске за 3 900 000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге приобрести из наличия за 4 200 000 — 4 250 000 рублей.
Интересно, что на российском рынке недавно появился еще один новый автомобиль Toyota — семиместный компактвэн Veloz, который официально продается на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В Омске, например, его готовы привезти из ОАЭ за 2 575 000 рублей.
Таким образом, несмотря на все сложности с поставками и изменениями в законодательстве, российские автолюбители снова получили возможность приобрести популярный японский кроссовер по цене, которая зачастую оказывается ниже, чем у китайских конкурентов. Это делает Toyota RAV4 одним из самых интересных предложений на рынке новых автомобилей в 2025 году.
