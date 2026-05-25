Toyota RAV4 2026 в России: стоит ли покупать кроссовер без официальной поддержки

Toyota RAV4 XA60: что изменилось в новом поколении и стоит ли покупать в 2026

В Россию начали завозить Toyota RAV4 шестого поколения XA60. Модель сохранила платформу, но получила обновленный дизайн и интерьер, а также новые опции безопасности. Разбираемся, что реально изменилось и насколько выгодна покупка на фоне конкурентов.

Появление Toyota RAV4 XA60 на российском рынке вызвало обсуждение среди автолюбителей. Несмотря на уход официального представительства, спрос на кроссоверы не снижается: модель стабильно входит в топ продаж через параллельный импорт. Причина — сочетание надёжности, узнаваемого стиля и минимальных проблем с обслуживанием.

Внешне RAV4 шестого поколения заметно отличается от предшественника: передняя и задняя части получили более выразительный, даже «китайский» дизайн. Однако если смотреть сбоку, легко узнать прежний силуэт XA50. Габариты остались прежними: длина 4600 мм, ширина 1855 мм, высота 1690 мм, колёсная база 2690 мм. Незначительное увеличение объёма багажника — плюс 16 литров — вряд ли станет решающим фактором при выборе.

Главные перемены — в салоне. Интерьер стал современнее: большие LED-экраны, новая архитектура панели, сенсорное управление климатом и мультимедиа. Но внедрение сенсорных кнопок вместо физических создаёт проблемы: в российских условиях зимой сенсоры часто сбоят, а производители из Европы уже возвращаются к классическим решениям. Тем не менее Toyota идёт своим путём, сохраняя проверенные технологии и минимизируя риски для владельцев.

В технической части революции не произошло. Платформа TNGA-K осталась прежней, как и основные агрегаты. В гибридной версии с 2,5-литровым мотором увеличена мощность за счёт оптимизации программного обеспечения и аккумулятора, но в России такие комплектации встречаются редко. Самый востребованный вариант — с атмосферным двигателем M20A-FKS на 2,0 литра и 171 л.с. Этот двигатель известен своей надёжностью, простотой и неприхотливостью в обслуживании. В паре с вариатором от Aisin, доработанным по стандартам Toyota, он обеспечивает долгий срок службы без лишних хлопот.

Из новых опций — система безопасности Toyota Safety Sense 4.0 с отправкой данных о местных событиях и автоматической парковкой через приложение. Однако такие функции уже давно стали стандартом в Китае, поэтому называть это прорывом сложно. В остальном RAV4 XA60 — это скорее глубокий рестайлинг, чем полноценное новое поколение: платформа и ходовая часть не изменились, что для многих поклонников марки — скорее плюс.

Сборка RAV4 XA60 идёт на заводе Toyota в Китае, двигатель и коробка поставляются из Японии. Отличия в оснащении минимальны, за исключением некоторых адаптаций под местный рынок. В России модель продаётся без официальных гарантий и дилерской поддержки, но это не мешает ей оставаться востребованной. Важный нюанс: из-за мощности 171 л.с. нельзя воспользоваться льготным утилизационным сбором, что влияет на конечную цену. Сейчас стоимость RAV4 XA60 с 2,0-литровым мотором составляет 4,3–4,9 миллиона рублей — за эти деньги можно купить множество новых китайских кроссоверов с более богатым оснащением, но меньшим ресурсом.

Для российского рынка Toyota RAV4 XA60 выглядит рациональным выбором для тех, кто ценит надёжность, ликвидность и простоту обслуживания. Модель сохраняет остаточную стоимость на вторичном рынке, что особенно важно в условиях нестабильности. По имеющимся данным, RAV4 остаётся одним из самых ликвидных кроссоверов в России, а его техническая база проверена временем. Важно помнить: несмотря на обновлённый дизайн и новые опции, основная ставка сделана на учёт требований и минимальные риски для владельца. Именно это и обеспечивает устойчивый спрос на модель даже в новых экономических реалиях.