Toyota RAV4 2026 в России: стоит ли покупать кроссовер без официальной поддержки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 12:16

Toyota RAV4 XA60: что изменилось в новом поколении и стоит ли покупать в 2026

Toyota RAV4 XA60: что изменилось в новом поколении и стоит ли покупать в 2026

Toyota RAV4 2026 в России: стоит ли покупать кроссовер без официальной поддержки

Toyota RAV4 XA60: что изменилось в новом поколении и стоит ли покупать в 2026

В Россию начали завозить Toyota RAV4 шестого поколения XA60. Модель сохранила платформу, но получила обновленный дизайн и интерьер, а также новые опции безопасности. Разбираемся, что реально изменилось и насколько выгодна покупка на фоне конкурентов.

В Россию начали завозить Toyota RAV4 шестого поколения XA60. Модель сохранила платформу, но получила обновленный дизайн и интерьер, а также новые опции безопасности. Разбираемся, что реально изменилось и насколько выгодна покупка на фоне конкурентов.

Появление Toyota RAV4 XA60 на российском рынке вызвало обсуждение среди автолюбителей. Несмотря на уход официального представительства, спрос на кроссоверы не снижается: модель стабильно входит в топ продаж через параллельный импорт. Причина — сочетание надёжности, узнаваемого стиля и минимальных проблем с обслуживанием.

Внешне RAV4 шестого поколения заметно отличается от предшественника: передняя и задняя части получили более выразительный, даже «китайский» дизайн. Однако если смотреть сбоку, легко узнать прежний силуэт XA50. Габариты остались прежними: длина 4600 мм, ширина 1855 мм, высота 1690 мм, колёсная база 2690 мм. Незначительное увеличение объёма багажника — плюс 16 литров — вряд ли станет решающим фактором при выборе.

Главные перемены — в салоне. Интерьер стал современнее: большие LED-экраны, новая архитектура панели, сенсорное управление климатом и мультимедиа. Но внедрение сенсорных кнопок вместо физических создаёт проблемы: в российских условиях зимой сенсоры часто сбоят, а производители из Европы уже возвращаются к классическим решениям. Тем не менее Toyota идёт своим путём, сохраняя проверенные технологии и минимизируя риски для владельцев.

В технической части революции не произошло. Платформа TNGA-K осталась прежней, как и основные агрегаты. В гибридной версии с 2,5-литровым мотором увеличена мощность за счёт оптимизации программного обеспечения и аккумулятора, но в России такие комплектации встречаются редко. Самый востребованный вариант — с атмосферным двигателем M20A-FKS на 2,0 литра и 171 л.с. Этот двигатель известен своей надёжностью, простотой и неприхотливостью в обслуживании. В паре с вариатором от Aisin, доработанным по стандартам Toyota, он обеспечивает долгий срок службы без лишних хлопот.

Из новых опций — система безопасности Toyota Safety Sense 4.0 с отправкой данных о местных событиях и автоматической парковкой через приложение. Однако такие функции уже давно стали стандартом в Китае, поэтому называть это прорывом сложно. В остальном RAV4 XA60 — это скорее глубокий рестайлинг, чем полноценное новое поколение: платформа и ходовая часть не изменились, что для многих поклонников марки — скорее плюс.

Сборка RAV4 XA60 идёт на заводе Toyota в Китае, двигатель и коробка поставляются из Японии. Отличия в оснащении минимальны, за исключением некоторых адаптаций под местный рынок. В России модель продаётся без официальных гарантий и дилерской поддержки, но это не мешает ей оставаться востребованной. Важный нюанс: из-за мощности 171 л.с. нельзя воспользоваться льготным утилизационным сбором, что влияет на конечную цену. Сейчас стоимость RAV4 XA60 с 2,0-литровым мотором составляет 4,3–4,9 миллиона рублей — за эти деньги можно купить множество новых китайских кроссоверов с более богатым оснащением, но меньшим ресурсом.

Для российского рынка Toyota RAV4 XA60 выглядит рациональным выбором для тех, кто ценит надёжность, ликвидность и простоту обслуживания. Модель сохраняет остаточную стоимость на вторичном рынке, что особенно важно в условиях нестабильности. По имеющимся данным, RAV4 остаётся одним из самых ликвидных кроссоверов в России, а его техническая база проверена временем. Важно помнить: несмотря на обновлённый дизайн и новые опции, основная ставка сделана на учёт требований и минимальные риски для владельца. Именно это и обеспечивает устойчивый спрос на модель даже в новых экономических реалиях.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Самара Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться