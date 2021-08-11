Toyota раздает автомобили в обмен на кукурузу и бобы
Фото: Toyota
В пресс-релизе Toyota Brasil точно не сказано, сколько именно мешков кукурузы или соевых бобов стоит тот или иной автомобиль. Программа проходит при поддержке местной компании NovaAgri, управляющей зерновыми складами, железнодорожными перевозками и экспортными терминалами. Именно она занимается рыночной реализацией урожая, уплаченного за автомобили.
Программа Toyota Barter стартовала как пилотный проект в 2019 году. Сейчас она действует уже в девяти штатах, но представители компании заявили, что планируют и дальше расширять географию продаж.
- 1 650 000 РToyota Fortuner 2017 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 2 579 000 РToyota Fortuner 2017 в Москве
- 3 100 000 РToyota Fortuner 2020 в Москве
- 499 000 РToyota Corolla 2005 в Москве
- 2 145 000 РToyota Hilux 2015 в Москве
- 1 690 000 РToyota Fortuner 2018 в Москве
- 550 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий