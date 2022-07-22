Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Фото: motor1/Angel Sergeev
По словам Майка Свирса, в заслуженном пикапе не работал только фиксатор солнцезащитного козырька со стороны водителя и одометр, который достиг предела в 999 999 миль. Даже рама сиденья не погнулась, а пенопласт не был изношен, что приятно удивило разработчиков. Однако кузов грузовика испытывал сильные нагрузки, что побудило Свирса построить более прочную грузовую платформу для Tundra нового поколения. Он использовал более легкий, прочный и менее подверженный коррозии композитный материал, который протестировали, бросая в него камни, шлакоблоки и даже двигатель V8, который не оставил на платформе ни единой вмятины.
Кроме того, новая Tundra получила линейную лестничную раму вместо обычной у предшественников. Новый дизайн обеспечивает более мощную поддержку грузовой платформы, что позволяет более равномерно распределить вес. Отдельное внимание конструкторы уделили отсекам для хранения, в том числе под задними сиденьями.
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22.11.2021, 15:16
За новым пикапом Тойоты выстроилась очередь на полтора года
Обновленный пикап Toyota Tundra 2022 года столкнулся с трудностями еще до того, как попал в автосалоны. Проблема старая — катастрофическая нехватка микрочипов. Топовые комплектации ожидают только в 2023 году.Читать далее
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16.11.2021, 16:30
Эта Toyota прошла 1,6 млн км. Вот что с ней стало
1 млн км является впечатляющим пробегом для любой машины, тем более для внедорожника, который не всегда ездит по ровным асфальтированным трассам. Американец Виктор Шепард прошел на своей Toyota Tundra 2007 года выпуска более 1,5 млн километров и показал, что с нею стало.Читать далее
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05.11.2021, 10:55
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