Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый

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Главный инженер Toyota Майк Свирс рассказал о работе над пикапом Toyota Tundra нового поколения. Специалисты компании использовали два автомобиля 2007 года, один из которых принадлежал Виктору Шеппарду и успел пройти более 1,6 млн километров. В 2016 году Toyota обменяла новенькую «Тундру» на старый пикап, чтобы досконально изучить его.

По словам Майка Свирса, в заслуженном пикапе не работал только фиксатор солнцезащитного козырька со стороны водителя и одометр, который достиг предела в 999 999 миль. Даже рама сиденья не погнулась, а пенопласт не был изношен, что приятно удивило разработчиков. Однако кузов грузовика испытывал сильные нагрузки, что побудило Свирса построить более прочную грузовую платформу для Tundra нового поколения. Он использовал более легкий, прочный и менее подверженный коррозии композитный материал, который протестировали, бросая в него камни, шлакоблоки и даже двигатель V8, который не оставил на платформе ни единой вмятины.

Фото: motor1 / Angel Sergeev

Кроме того, новая Tundra получила линейную лестничную раму вместо обычной у предшественников. Новый дизайн обеспечивает более мощную поддержку грузовой платформы, что позволяет более равномерно распределить вес. Отдельное внимание конструкторы уделили отсекам для хранения, в том числе под задними сиденьями.

Упомянутые модели: Toyota Tundra

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