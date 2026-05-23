В РФ появились в продаже новые кроссоверы Toyota Rush по цене от 1,8 млн рублей: семиместная альтернатива китайским SUV

Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России

В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.

В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.

Появление Toyota Rush на российском рынке может стать важным событием для тех, кто ищет недорогой семейный автомобиль. Семиместный кроссовер с тремя рядами сидений и задним приводом выделяется на фоне конкурентов не только компоновкой, но и ценой — от 1,8 млн рублей, что вдвое ниже обычного.

Rush ввозится в Россию из ОАЭ, минимальная цена за базовую комплектацию GX во Владивостоке составляет 1 792 000 рублей. За эти деньги покупатель получает тканевый салон, однозонный климат-контроль, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, бесключевой доступ, кондиционер с потолочными воздуховодами для задних пассажиров и литые диски. В Москве аналогичный автомобиль стоит уже 2 950 000 рублей, но отличается мультимедийкой с поворотным экраном и дополнительными опциями вроде подогрева передних сидений и оригинальных ковриков.

Если сравнивать с другими семиместными кроссоверами, Tenet T8 калужской сборки стартует от 3,63 млн рублей, Geely Okavango — от 3,9 млн, GAC GS8 с тремя рядами — от 4,8 млн рублей. Таким образом, Toyota Rush выглядит одним из наиболее доступных вариантов для большой семьи.

Под капотом у всех Rush — проверенный 1,5-литровый атмосферный двигатель 2NR-VE мощностью 105 л. с., работающий в паре с четырёхступенчатым автоматом. Привод — задний, что необычно для сегмента, где чаще встречается передний или полный привод. Высокий клиренс до 220 мм позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах.

Производство Toyota Rush сосредоточено в Индонезии на заводе PT Astra Daihatsu Motor, откуда автомобили экспортируются в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В России модель официально не представлена, но поставки через параллельный импорт делают её альтернативой подорожавшим китайским и другим иномаркам.

Для российского рынка появление Toyota Rush может повлечь за собой расширение выбора среди семиместных кроссоверов, особенно для тех, кто ищет простую и надёжную технику без излишеств. На фоне ухода ряда западных брендов и роста цен на новые автомобили такие предложения становятся всё более востребованными. Кроме того, ранее на рынке уже появилась японская альтернатива LADA Largus — универсал Toyota Corolla Fielder, что подтверждает тенденцию увеличения числа доступных и вместительных моделей из Японии и Юго-Восточной Азии.

Интерес к доступным и практичным моделям растёт не только в России. Например, General Motors увеличивает выпуск Chevrolet Trax, чтобы стимулировать спрос на бюджетные комплектации — подробнее об этом можно узнать в материале о расширении производства Trax для рынка доступных автомобилей .