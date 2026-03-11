В Россию везут Toyota Rush: сколько стоит 7-местный кроссовер?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 08:02

Toyota Rush снова в продаже в России: цены, комплектации и предложения дилеров

Toyota Rush снова в продаже в России: цены, комплектации и предложения дилеров

В Россию везут Toyota Rush: сколько стоит 7-местный кроссовер?

Toyota Rush снова в продаже в России: цены, комплектации и предложения дилеров

В России неожиданно вернулся на рынок семиместный кроссовер Toyota Rush. Стартовая цена - от 2,75 млн рублей, но предложения сильно разнятся по регионам. Почему спрос на такие автомобили растет и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и что это значит для покупателей сегодня.

В России неожиданно вернулся на рынок семиместный кроссовер Toyota Rush. Стартовая цена - от 2,75 млн рублей, но предложения сильно разнятся по регионам. Почему спрос на такие автомобили растет и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и что это значит для покупателей сегодня.

Российские автолюбители получили новый повод для обсуждения: на рынке вновь появились семиместные кроссоверы Toyota Rush. Это событие особенно актуально на фоне ограниченного выбора новых автомобилей и продолжающегося интереса к моделям с просторным салоном. Возвращение Toyota Rush может изменить расстановку сил в сегменте семейных авто, ведь такие машины часто рассматривают как альтернативу более дорогим или менее вместительным конкурентам.

Минимальная стоимость Toyota Rush на сегодняшний день составляет 2 750 000 рублей - именно столько просят за автомобиль, который готова привезти компания из Сыктывкара. И это самая низкая цена в России. Во Владивостоке сразу две фирмы предлагают Rush под заказ: один экземпляр оценен в 3 130 000 рублей, другой - в 3 150 000 рублей. Важно отметить, что эти автомобили доступны только по предварительному заказу, что может повлиять на сроки получения машины.

Для тех, кто предпочитает купить автомобиль без ожидания, есть варианты в наличии. Например, в Магнитогорске новый Toyota Rush продают за 2 900 000 рублей, причем продавец готов рассмотреть обмен на недвижимость - такой подход встречается нечасто и может заинтересовать тех, кто ищет нестандартные схемы покупки. В Москве аналогичный кроссовер, но уже с подогревом передних сидений, обойдется в 2 950 000 рублей. Как сообщает «Российская Газета», технические характеристики всех предложенных автомобилей идентичны, что упрощает выбор между разными дилерами.

Под капотом Toyota Rush установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил. В паре с ним работает классическая четырехступенчатая автоматическая коробка передач и задний привод. Такой тандем обеспечивает средний расход топлива на уровне 5,5-6 литров на 100 километров, что делает модель привлекательной для тех, кто ценит экономичность и простоту обслуживания.

Интересно, что на фоне возвращения Toyota Rush на российский рынок, многие эксперты отмечают рост интереса к компактным и среднеразмерным кроссоверам. Это подтверждается и тем, что недавно на рынке появился еще один заметный игрок - «Москвич М70». Как показал разбор конкурентов нового «Москвича», покупатели все чаще сравнивают предложения в этом сегменте, обращая внимание не только на цену, но и на комплектацию, а также на условия покупки.

Возвращение Toyota Rush - это не просто новость для поклонников марки. Это сигнал о том, что рынок постепенно насыщается новыми предложениями, а дилеры ищут нестандартные пути для привлечения клиентов. В условиях, когда спрос на вместительные и надежные автомобили остается высоким, такие новости становятся особенно значимыми для тех, кто планирует обновить свой автопарк или ищет выгодную альтернативу привычным моделям.

Упомянутые модели: Toyota Rush
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Воронеж Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться