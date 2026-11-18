18 ноября 2026, 12:21
В РФ начали продавать семиместную Toyota дешевле китайских Chery и Geely
В РФ начали продавать семиместную Toyota дешевле китайских Chery и Geely
Кроссовер Toyota Rush везут в Россию из Эмиратов, а собирают машину в Индонезии, а не в Китае. При этом по цене он оказывается выгоднее китайских конкурентов. Рассказываем, за сколько отдают семиместный внедорожник с простым автоматом и просветом 22 сантиметра.
По цене к официально представленным семиместным моделям ближе всего Chery Tiggo 8 Pro Max: цены на нее начинаются от 3,3 млн рублей. Toyota Rush в Москве предлагают за 2,99 млн рублей, поэтому автомобиль укладывается в бюджет до трех миллионов. Указанная сумма - цена предложения продавца, а не заводская рекомендованная цена Toyota.
Rush привозят из Эмиратов по параллельному импорту и доставляют под заказ. В московскую цену входит подогрев передних кресел. Выпускаемый в Калуге Tenet T8 стоит около 3 млн рублей. За Geely Okavango просят почти 3,6 млн.
Есть и вариант с наличием.
В Магнитогорске продавец просит за машину 2,9 млн рублей. Ее можно осмотреть до покупки. Продавец также готов обсуждать обмен на недвижимость.
Toyota Rush, компактный семиместный ВНЕДОРОЖНИК для рынков Юго-Восточной Азии, родственен Daihatsu Terios и выпускается во время производственной связки Toyota и Daihatsu. Модель производят на заводе Toyota в Караванге, Индонезия. Эта площадка обслуживает преимущественно региональные рынки, как отмечает Car Headlightz.
У Toyota Rush семь мест и дорожный просвет 22 сантиметра. Привод задний. На автомобилях, которые предлагают российские продавцы, установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатым автоматом. Паспортный расход составляет около 5,5-6 литров бензина на 100 километров. Эти характеристики относятся к предлагаемой продавцами версии: комплектации и трансмиссии Rush различаются в зависимости от рынка. Например, в карточке Rush GR Sport 2024 года указаны бензиновый двигатель объемом 1496 см³ и механическая коробка передач.
Как сообщает njcar.ru, в салоне есть потолочные воздуховоды, подающие воздух климат-контроля к пассажирам. На снимках видны обычный пластиковый руль и кресла с тканевой обивкой. Передняя панель оснащена сенсорным экраном. Двигатель запускается кнопкой; на фотографиях других Rush заметен примерно такой же набор оборудования. Подогрев передних кресел, экран и другие элементы оснащения зависят от конкретной импортированной комплектации.
Во Владивостоке Rush также привозят из Эмиратов, но предложения там дороже. Один продавец указывает цену 3,13 млн рублей, другой - 3,15 млн. В стоимость ввезенного автомобиля могут входить доставка и таможенные платежи. Продавец также учитывает утилизационный сбор и оформление документов, а в итоговую цену закладывает свою маржу.
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