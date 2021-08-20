20 августа 2021, 00:05
Toyota с сентября почти вдвое сокращает производство автомобилей по всему миру: и вот почему
Концерн Toyota Motor, один из крупнейших мировых автопроизводителей, объявил о масштабном сокращении производства в следующем месяце. Вместо первоначального плана в 900 000 собранных по всему миру автомобилей с конвейеров сойдут лишь 540 000 машин.
Дарья Климова Фото: Reuters
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В 2011 году после катастрофы на атомной электростанции Фукусимы Toyota потребовала от поставщиков хранить для нее дополнительный запас чипов. Это позволило концерну дольше остальных автопроизводителей не сокращать производство. Радикальные меры по остановке конвейеров свидетельствуют, что запасы подошли к концу быстрее, чем ожидалось. Другие автоконцерны плавно приостанавливали сборку или корректировали комплектации своих автомобилей. Насколько известно 110KM.RU, петербургский завод Toyota пока продолжает работу в штатном режиме.
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