От 11 до 15 миллионов: самая крупная Toyota в истории добралась до России, и цены впечатляют

16 июня 2026, 10:31
Toyota Sequoia нового поколения поступила в продажу в России: цены и комплектации
Toyota Sequoia нового поколения поступила в продажу в России: цены и комплектации
В России стартовали продажи Toyota Sequoia последнего поколения, и цены на внедорожник удивили даже опытных автолюбителей. Мало кто знает, что теперь доступны не только машины в наличии, но и под заказ. Какие комплектации предлагают дилеры, чем отличается гибридная версия и почему стоимость превышает 11 миллионов рублей - разбираемся подробно.
Появление Toyota Sequoia нового поколения на российском рынке стало заметным событием для всех, кто следит за сегментом крупных внедорожников. Для многих покупателей это не просто очередная новинка - речь идет о самой крупной рамной модели бренда, которая ранее была доступна только в Северной Америке. Теперь же, несмотря на высокую стоимость, россияне получили возможность приобрести этот автомобиль как из наличия, так и под заказ, что открывает новые варианты для тех, кто ищет мощный и современный внедорожник.
Как сообщает Российская Газета, базовая цена на Toyota Sequoia стартует с отметки 11 275 000 рублей. Это сразу выделяет модель среди конкурентов: столь высокая стоимость объясняется не только размерами и статусом, но и техническими особенностями. Внедорожник построен на платформе TNGA-F, которая уже знакома по таким моделям, как Tundra, Tacoma, Land Cruiser 300 и Lexus LX. При этом Sequoia сохранила классическую рамную конструкцию, что важно для поклонников настоящих внедорожников.
Главное техническое новшество - отказ от атмосферного V8 в пользу гибридной силовой установки i-Force Max. Теперь под капотом работает 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, дополненный электромотором. Совокупная мощность достигает 437 л.с., а крутящий момент - 790 Нм. Все версии оснащаются 10-ступенчатым автоматом и полным приводом, что делает Sequoia универсальным вариантом для любых дорог и условий.
В Москве уже можно заказать версию TRD Pro, которая отличается внедорожной подвеской с амортизаторами Bilstein, 18-дюймовыми колесами, защитой днища и алюминиевыми накладками на педали. Начальная цена этой комплектации - те же 11 275 000 рублей, но в зависимости от региона и дополнительных опций стоимость может доходить до 12 575 000 рублей. Например, в Сыктывкаре TRD Pro обойдется дороже, чем в столице. Более дорогая версия Limited стоит минимум 13 990 000 рублей и включает светодиодную оптику, зимний пакет с подогревом сидений, руля и лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, электроприводы сидений с памятью и 22-дюймовые легкосплавные диски.
Кроме того, на российском рынке представлены комплектации 1794 Edition, Platinum и Capstone, стоимость которых в большинстве случаев превышает 15 миллионов рублей. Это делает Sequoia одной из самых дорогих моделей Toyota, официально доступных в стране. По мнению специалистов, столь высокая цена обусловлена не только техническими характеристиками, но и сложностями с поставками, а также особенностями налогообложения для крупных автомобилей.
Интересно, что на фоне роста цен на новые автомобили в России, спрос на эксклюзивные внедорожники остается стабильным. Многие автолюбители рассматривают такие модели как инвестицию или способ подчеркнуть статус. Важно отметить, что появление Sequoia совпало с тенденцией возвращения крупных рамных внедорожников на российский рынок, что может повлиять на предпочтения покупателей в ближайшие годы. Кстати, интерес к премиальным и редким моделям подтверждается и в других сегментах: например, недавно на маркетплейсах стали популярны масштабные копии Aurus Senat, о чем подробно рассказывалось в материале о неожиданном росте спроса на миниатюрные версии люксовых авто.
Для справки: Toyota Sequoia третьего поколения официально дебютировала в 2022 году и быстро завоевала популярность в США благодаря сочетанию мощности, комфорта и современных технологий. В России такие автомобили чаще всего приобретают через параллельный импорт, что сказывается на цене. Важно учитывать, что обслуживание и ремонт столь сложной техники требует специализированных сервисов и оригинальных запчастей, что также влияет на итоговую стоимость владения. В целом, появление Sequoia на российском рынке может стать сигналом для других производителей: спрос на большие и дорогие внедорожники в стране сохраняется, несмотря на экономические сложности.
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