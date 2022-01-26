Toyota Sequoia нового поколения: современный салон и гибридный мотор
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Внедорожник сохранил внушительные габариты и рамную конструкцию. Дизайн передней части выполнен в стиле пикапа Tundra нового поколения. Ходовая часть и техника унифицированы с ней и внедорожником Land Cruiser 300. Рама стала еще прочнее, и новая Sequoia сможет буксировать прицеп массой более 4 тонн.
Sequoia, вслед за новыми Tundra и Land Cruiser, лишилась мотора V8. Ему на смену пришла гибридная силовая установка i-Force Max на базе 3,4-литрового битурбомотора V6. В 10-диапазонный «автомат» встроен электромотор, а для передвижения на чистой электротяге врезан фрикцион, отсоединяющий двигатель внутреннего сгорания. Суммарная отдача достигает 443 л.с. и 790 Нм пикового крутящего момента. Но при движении на чистом электричестве внедорожник может разгоняться только до 29 км/ч.
Передняя подвеска двухрычажная, задняя – неразрезной мост на пружинах. Опционально доступна пневмоподвеска. Привод – задний или полный классический Part-Time с жестко подключаемой передней осью и демультипликатором. Экстремальная версия TRD Pro (белый автомобиль на фото) отличается увеличенным дорожным просветом, амортизаторами Fox с выносными резервуарами, внедорожными покрышками, дополнительной защитой днища, а также светодиодным прожектором в решетке радиатора и багажником на крыше. Роскошная версия Capstone (красный автомобиль на фото) по уровню оснащения приближается к Lexus.
В салоне появилась цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма. Медиасистема с функцией голосового управления штатно оснащается 8-дюймовым экраном, за доплату доступен тачскрин на 14 дюймов. Также в список доступного оснащения входит 10,0-дюймовый проекционный экран, салонное зеркало со встроенным дисплеем, на который транслируется изображение с задней камеры, передатчики Wi-Fi и 4G для подключения до пяти устройств, комплекс электронных ассистентов Safety Sense 2.5 и 120-вольтовые розетки в салоне и багажнике. Во втором ряду опционально доступны два раздельных капитанских кресла, штатно – трехместный диван. Третий ряд всегда трехместный.
Сборку новой Toyota Sequoia переведут из Индианы в Техас, где уже выпускают пикапы Tundra. Продажи стартуют летом 2022 года, но за пределами Северной Америки новинка вряд ли появится.
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