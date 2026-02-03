Самый выносливый внедорожник Toyota теперь доступен в России — комплектации, цены и технические детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 18:21

Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia

Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia

Самый выносливый внедорожник Toyota теперь доступен в России — комплектации, цены и технические детали

Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia

В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.

В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.

Появление Toyota Sequoia на российском рынке – событие, которое не останется незамеченным среди любителей больших внедорожников. Эту модель издавна считали эталоном надежности и устойчивости, и теперь ее можно приобрести официально у дилеров в Москве, Владивостоке, Благовещенске и Перми. Цены стартуют с отметки в 12,27 миллиона рублей, что сразу же выделяет Sequoia среди конкурентов по классу и статусу.

В Благовещенске продается ​​базовая версия Sequoia, оснащенная фирменными элементами TRD. В ее оснащение вошли такие опции, как логотип TRD на селекторе коробки передач, система кругового обзора, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль с несколькими зонами и электропривод багажника. Даже в базовой комплектации автомобиль выглядит солидно и современно, набор опций придает ему премиальный характер.

Пермские дилеры делают ставку на модификацию TRD Pro, стоимость которой оценивается примерно в 12,9 миллионов рублей. Здесь уже предлагаются 18-дюймовые кованые диски с черной обшивкой, подвеска с амортизаторами Fox, кожаные сиденья с перфорацией и расширенный список электронных помощников. Водителя встречает цифровая приборнаяя панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с 14-дюймовым люком, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосового ассистента Alexa. За звук отвечает аудиосистема JBL с 14 динамиками и сабвуфером, а для гаджетов предусмотрена беспроводная зарядка.

Внедорожник также оснащен адаптированным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией передних кресел, электрорегулировками, люком с электроприводом и солнечной шторкой, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя. Зеркала заднего вида получили электропривод, обогрев, затем включение со стороны водителя, функцию складывания и индикаторы слепых зон. Такой набор опций делает каждый шаг максимально комфортным и безопасным.

Для тех, кто ищет еще больше роскоши, во Владивостоке доступна версия Platinum за 13,19 миллионов рублей. Здесь акцент сделан на премиальных материалах отделки и современных технологиях, что выводит Sequoia на новый уровень среди конкурентов. Однако самой дорогой остается комплектация Capstone, которая в Москве стоит 13,39 миллионов рублей. Тем не менее, дилеры готовы предложить TRD Pro с полным пакетом документов и утилизационным сборком почти за 15 миллионов рублей.

Техническая часть у всех вариантов одинакова: под капотом установлен гибридный агрегат i-Force Max, сочетающий 3,5-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами и электромотором. Совокупная мощность достигает 437 лошадиных сил, а крутящий момент - значительные 790 Нм. Коробка передач - классический 10-ступенчатый автомат, привод всегда полный, что гарантирует уверенную работу на любом покрытии.

Не случайно Toyota Sequoia недавно признана самым надежным внедорожником по версии iSeeCars. Эксперты отмечают, что эти автомобили способны без серьезных поломок преодолевать более 400 тысяч километров, что для сегмента больших внедорожников - показатель исключительной надежности. Для российского рынка, где условия эксплуатации часто бывают суровыми, такой запас прочности становится решающим аргументом в пользу использования Sequoia.

Упомянутые модели: Toyota Sequoia
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Ставрополь Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться