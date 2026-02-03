Самый выносливый внедорожник Toyota теперь доступен в России — комплектации, цены и технические детали

3 февраля 2026, 18:21
Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia
Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia
В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.
Появление Toyota Sequoia на российском рынке – событие, которое не останется незамеченным среди любителей больших внедорожников. Эту модель издавна считали эталоном надежности и устойчивости, и теперь ее можно приобрести официально у дилеров в Москве, Владивостоке, Благовещенске и Перми. Цены стартуют с отметки в 12,27 миллиона рублей, что сразу же выделяет Sequoia среди конкурентов по классу и статусу.
В Благовещенске продается базовая версия Sequoia, оснащенная фирменными элементами TRD. В ее оснащение вошли такие опции, как логотип TRD на селекторе коробки передач, система кругового обзора, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль с несколькими зонами и электропривод багажника. Даже в базовой комплектации автомобиль выглядит солидно и современно, набор опций придает ему премиальный характер.
Пермские дилеры делают ставку на модификацию TRD Pro, стоимость которой оценивается примерно в 12,9 миллионов рублей. Здесь уже предлагаются 18-дюймовые кованые диски с черной обшивкой, подвеска с амортизаторами Fox, кожаные сиденья с перфорацией и расширенный список электронных помощников. Водителя встречает цифровая приборнаяя панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с 14-дюймовым люком, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосового ассистента Alexa. За звук отвечает аудиосистема JBL с 14 динамиками и сабвуфером, а для гаджетов предусмотрена беспроводная зарядка.
Внедорожник также оснащен адаптированным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией передних кресел, электрорегулировками, люком с электроприводом и солнечной шторкой, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя. Зеркала заднего вида получили электропривод, обогрев, затем включение со стороны водителя, функцию складывания и индикаторы слепых зон. Такой набор опций делает каждый шаг максимально комфортным и безопасным.
Для тех, кто ищет еще больше роскоши, во Владивостоке доступна версия Platinum за 13,19 миллионов рублей. Здесь акцент сделан на премиальных материалах отделки и современных технологиях, что выводит Sequoia на новый уровень среди конкурентов. Однако самой дорогой остается комплектация Capstone, которая в Москве стоит 13,39 миллионов рублей. Тем не менее, дилеры готовы предложить TRD Pro с полным пакетом документов и утилизационным сборком почти за 15 миллионов рублей.
Техническая часть у всех вариантов одинакова: под капотом установлен гибридный агрегат i-Force Max, сочетающий 3,5-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами и электромотором. Совокупная мощность достигает 437 лошадиных сил, а крутящий момент - значительные 790 Нм. Коробка передач - классический 10-ступенчатый автомат, привод всегда полный, что гарантирует уверенную работу на любом покрытии.
Не случайно Toyota Sequoia недавно признана самым надежным внедорожником по версии iSeeCars. Эксперты отмечают, что эти автомобили способны без серьезных поломок преодолевать более 400 тысяч километров, что для сегмента больших внедорожников - показатель исключительной надежности. Для российского рынка, где условия эксплуатации часто бывают суровыми, такой запас прочности становится решающим аргументом в пользу использования Sequoia.
Похожие материалы Тойота
-
28.11.2025, 10:36
Nissan Armada Nismo 2026 и Toyota Sequoia HEV устроили гонку, но вмешался Dodge Durango Hellcat
Два крупных внедорожника решили выяснить, кто из них быстрее на прямой. Но в самый неожиданный момент к заезду присоединился третий участник. Итоги гонки удивили даже опытных автолюбителей. Узнайте, кто оказался сильнее и почему этот заезд запомнится надолго.Читать далее
-
20.10.2025, 16:21
Редкая Toyota Sequoia Capstone в ярком цвете удивила внедорожным стилем
Toyota вновь удивляет поклонников необычными решениями. В этот раз внимание привлекла редкая версия Sequoia. Яркий цвет и крупные колеса делают ее заметной на любой дороге. Но что скрывается за эффектным внешним видом?Читать далее
-
08.10.2025, 07:44
Крупная отзывная кампания Toyota затронула сотни тысяч пикапов и внедорожников
Японский гигант объявил сервисную акцию. Проблема найдена в электронике новых машин. Этот дефект может создать опасную ситуацию. Владельцам рекомендуют не затягивать с визитом. Решение оказалось на удивление простым. Рассказываем все подробности этого отзыва.Читать далее
-
02.10.2025, 13:23
Гигантский внедорожник Toyota Sequoia добрался до России по параллельному импорту
В автосалонах появился огромный внедорожник. Его привезли неофициально из-за океана. Автомобиль получил мощный гибридный мотор. Цены на новинку уже известны. Они могут сильно удивить покупателей.Читать далее
-
12.05.2023, 15:23
3 самых надежных внедорожника с двигателями-миллионниками
Настоящие рамные внедорожники пользуются заслуженной у отечественных автомобилистов. Они востребованы на вторичном рынке невзирая на возраст. Эксперты выбрали три машины с самыми надежными моторами, которые при должном уходе могут отходить по миллиону километров без капремонта.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
21.01.2022, 11:26
Лучшие 8-местные внедорожники в мире
Большой вместительный внедорожник может стать идеальным автомобилем для дружной семьи, любящей приключения на природе. Вместительный салон и багажник позволят взять с собой всех домочадцев, домашних питомцев и необходимый багаж, а увеличенный дорожный просвет поможет покорить любую сельскую дорогу.Читать далее
-
25.05.2021, 15:55
6 внедорожников с самыми большими багажниками
Современные внедорожники предлагают такие комбинации, как безопасность, комфорт, динамика и продвинутые технологии. Они предназначены для перевозки семей и их багажа, предоставляя под все это максимум пространства. Читать далее
-
20.01.2021, 23:16
ТОП-10 автомобилей с которыми не спешат расставаться
Компания iSeeCars проанализировала рынок поддержанных автомобилей и назвала ТОП-10 моделей с самым длительным сроком эксплуатации. В список попали одни японские бренды.Читать далее
-
03.02.2026, 19:23
Почему дилеры теряют интерес к китайским авто: новые вызовы рынка в 2026 году
Рынок новых автомобилей из Китая столкнулся с неожиданными трудностями. Дилеры отмечают снижение прибыли и сложности с обслуживанием, а покупатели все чаще задумываются о целесообразности покупки. Почему ситуация изменилась - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 19:07
Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области
Во Владимирской области стартовало производство ключевых автокомпонентов для Aurus и КАМАЗа, что может изменить рынок отечественного машиностроения. Мало кто знает, что теперь рулевые рейки и портальные мосты делают из российских материалов. Какие технологии внедряют и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
28.11.2025, 10:36
Nissan Armada Nismo 2026 и Toyota Sequoia HEV устроили гонку, но вмешался Dodge Durango Hellcat
Два крупных внедорожника решили выяснить, кто из них быстрее на прямой. Но в самый неожиданный момент к заезду присоединился третий участник. Итоги гонки удивили даже опытных автолюбителей. Узнайте, кто оказался сильнее и почему этот заезд запомнится надолго.Читать далее
-
20.10.2025, 16:21
Редкая Toyota Sequoia Capstone в ярком цвете удивила внедорожным стилем
Toyota вновь удивляет поклонников необычными решениями. В этот раз внимание привлекла редкая версия Sequoia. Яркий цвет и крупные колеса делают ее заметной на любой дороге. Но что скрывается за эффектным внешним видом?Читать далее
-
08.10.2025, 07:44
Крупная отзывная кампания Toyota затронула сотни тысяч пикапов и внедорожников
Японский гигант объявил сервисную акцию. Проблема найдена в электронике новых машин. Этот дефект может создать опасную ситуацию. Владельцам рекомендуют не затягивать с визитом. Решение оказалось на удивление простым. Рассказываем все подробности этого отзыва.Читать далее
-
02.10.2025, 13:23
Гигантский внедорожник Toyota Sequoia добрался до России по параллельному импорту
В автосалонах появился огромный внедорожник. Его привезли неофициально из-за океана. Автомобиль получил мощный гибридный мотор. Цены на новинку уже известны. Они могут сильно удивить покупателей.Читать далее
-
12.05.2023, 15:23
3 самых надежных внедорожника с двигателями-миллионниками
Настоящие рамные внедорожники пользуются заслуженной у отечественных автомобилистов. Они востребованы на вторичном рынке невзирая на возраст. Эксперты выбрали три машины с самыми надежными моторами, которые при должном уходе могут отходить по миллиону километров без капремонта.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
21.01.2022, 11:26
Лучшие 8-местные внедорожники в мире
Большой вместительный внедорожник может стать идеальным автомобилем для дружной семьи, любящей приключения на природе. Вместительный салон и багажник позволят взять с собой всех домочадцев, домашних питомцев и необходимый багаж, а увеличенный дорожный просвет поможет покорить любую сельскую дорогу.Читать далее
-
25.05.2021, 15:55
6 внедорожников с самыми большими багажниками
Современные внедорожники предлагают такие комбинации, как безопасность, комфорт, динамика и продвинутые технологии. Они предназначены для перевозки семей и их багажа, предоставляя под все это максимум пространства. Читать далее
-
20.01.2021, 23:16
ТОП-10 автомобилей с которыми не спешат расставаться
Компания iSeeCars проанализировала рынок поддержанных автомобилей и назвала ТОП-10 моделей с самым длительным сроком эксплуатации. В список попали одни японские бренды.Читать далее
-
03.02.2026, 19:23
Почему дилеры теряют интерес к китайским авто: новые вызовы рынка в 2026 году
Рынок новых автомобилей из Китая столкнулся с неожиданными трудностями. Дилеры отмечают снижение прибыли и сложности с обслуживанием, а покупатели все чаще задумываются о целесообразности покупки. Почему ситуация изменилась - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 19:07
Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области
Во Владимирской области стартовало производство ключевых автокомпонентов для Aurus и КАМАЗа, что может изменить рынок отечественного машиностроения. Мало кто знает, что теперь рулевые рейки и портальные мосты делают из российских материалов. Какие технологии внедряют и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее