Самый выносливый внедорожник Toyota теперь доступен в России — комплектации, цены и технические детали

Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia

В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.

Появление Toyota Sequoia на российском рынке – событие, которое не останется незамеченным среди любителей больших внедорожников. Эту модель издавна считали эталоном надежности и устойчивости, и теперь ее можно приобрести официально у дилеров в Москве, Владивостоке, Благовещенске и Перми. Цены стартуют с отметки в 12,27 миллиона рублей, что сразу же выделяет Sequoia среди конкурентов по классу и статусу.

В Благовещенске продается ​​базовая версия Sequoia, оснащенная фирменными элементами TRD. В ее оснащение вошли такие опции, как логотип TRD на селекторе коробки передач, система кругового обзора, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль с несколькими зонами и электропривод багажника. Даже в базовой комплектации автомобиль выглядит солидно и современно, набор опций придает ему премиальный характер.

Пермские дилеры делают ставку на модификацию TRD Pro, стоимость которой оценивается примерно в 12,9 миллионов рублей. Здесь уже предлагаются 18-дюймовые кованые диски с черной обшивкой, подвеска с амортизаторами Fox, кожаные сиденья с перфорацией и расширенный список электронных помощников. Водителя встречает цифровая приборнаяя панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с 14-дюймовым люком, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосового ассистента Alexa. За звук отвечает аудиосистема JBL с 14 динамиками и сабвуфером, а для гаджетов предусмотрена беспроводная зарядка.

Внедорожник также оснащен адаптированным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией передних кресел, электрорегулировками, люком с электроприводом и солнечной шторкой, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя. Зеркала заднего вида получили электропривод, обогрев, затем включение со стороны водителя, функцию складывания и индикаторы слепых зон. Такой набор опций делает каждый шаг максимально комфортным и безопасным.

Для тех, кто ищет еще больше роскоши, во Владивостоке доступна версия Platinum за 13,19 миллионов рублей. Здесь акцент сделан на премиальных материалах отделки и современных технологиях, что выводит Sequoia на новый уровень среди конкурентов. Однако самой дорогой остается комплектация Capstone, которая в Москве стоит 13,39 миллионов рублей. Тем не менее, дилеры готовы предложить TRD Pro с полным пакетом документов и утилизационным сборком почти за 15 миллионов рублей.

Техническая часть у всех вариантов одинакова: под капотом установлен гибридный агрегат i-Force Max, сочетающий 3,5-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами и электромотором. Совокупная мощность достигает 437 лошадиных сил, а крутящий момент - значительные 790 Нм. Коробка передач - классический 10-ступенчатый автомат, привод всегда полный, что гарантирует уверенную работу на любом покрытии.

Не случайно Toyota Sequoia недавно признана самым надежным внедорожником по версии iSeeCars. Эксперты отмечают, что эти автомобили способны без серьезных поломок преодолевать более 400 тысяч километров, что для сегмента больших внедорожников - показатель исключительной надежности. Для российского рынка, где условия эксплуатации часто бывают суровыми, такой запас прочности становится решающим аргументом в пользу использования Sequoia.