Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 19:20

Toyota Sequoia третьего поколения вышла на рынок РФ: цены и ключевые особенности

Toyota Sequoia третьего поколения вышла на рынок РФ: цены и ключевые особенности

В России начали продавать самый надежный и долговечный автомобиль в мире — сколько стоит «неубиваемая» Toyota

Toyota Sequoia третьего поколения вышла на рынок РФ: цены и ключевые особенности

В России стартовали продажи нового Toyota Sequoia - одного из самых надежных и долговечных внедорожников в мире. Модель третьего поколения уже доступна по параллельному импорту, а ее стоимость и технические решения вызывают интерес у автолюбителей и экспертов.

В России стартовали продажи нового Toyota Sequoia - одного из самых надежных и долговечных внедорожников в мире. Модель третьего поколения уже доступна по параллельному импорту, а ее стоимость и технические решения вызывают интерес у автолюбителей и экспертов.

Появление Toyota Sequoia третьего поколения на российском рынке стало знаковым событием для ценителей крупных внедорожников. Эта модель, признанная одной из самых надежных в мире, теперь доступна в России благодаря параллельному импорту. Интерес к новинке подогревает не только репутация бренда, но и то, что Sequoia построена на современной платформе TNGA-F, которую используют также Land Cruiser 300 и Lexus LX600.

Внедорожник продается под заказ, стартовая цена 12 575 000 рублей. В версии SR5 во Владивостоке автомобиль можно приобрести за 13 200 000 рублей, а в Москве комплектация Limited обойдется минимум в 13 490 000 рублей. В столичных автосалонах на момент публикации доступно около десяти таких машин, причем стоимость некоторых экземпляров доходит до 15 490 000 рублей — все зависит от комплектации и аппетитов продавцов.

Фото: Toyota

Главное отличие нового поколения - переход на гибридную силовую установку вместо атмосферного V8. Это решение повышает топливную экономичность и снижает выбросы, сохраняя при этом высокую мощность и тягу. Интерьер стал заметно современнее, внедорожные возможности расширились за счет новых электронных систем и усиленной рамы. По мнению экспертов, именно сочетание этих факторов делает Sequoia привлекательной для российских условий, где ценится выносливость и проходимость.

Осенью прошлого года Toyota Sequoia заняла первое место в рейтинге самых надежных автомобилей по версии iSeeCars. Специалисты отмечают, что этот японский внедорожник может без серьезных проблем преодолевать 400 тысяч километров, что подтверждает статус «долгожителя». Для сравнения, на рынке построены и другие интересные решения для перевозки грузов и пассажиров — например, электровелосипед SISIGAD с высокой грузоподъемностью — но именно Sequoia остается эталоном среди полноразмерных внедорожников.

Для российского рынка актуальность Toyota Sequoia обусловлена ​​сразу несколькими причинами: это и высокая надежность, и универсальность для дальних поездок, и возможность эксплуатации в сложных климатических условиях. Кроме того, платформа TNGA-F уже зарекомендовала себя на других моделях концерна, а гибридная установка может стать приоритетной в условиях роста цен на топливо. Спрос на такие автомобили сохраняется, несмотря на их стоимость, что может привести к устойчивому интересу к премиальным внедорожникам с улучшенной модификацией.

Упомянутые модели: Toyota Sequoia
Упомянутые марки: Toyota, Lexus
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