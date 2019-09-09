9 сентября 2019, 11:04
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
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Фото: Toyota
Компания Toyota готовится вывести на российский рынок кроссовер RAV4 нового поколения. Производство новинки стартует на петербургском заводе марки в октябре. Покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов. Дизельные RAV4 больше продавать не планируют.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Новинка дебютировала еще полтора года назад – в апреле 2018-го на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер переехал на новую платформу TNGA K, получил 8-ступенчатый «автомат» и несколько полезных электронных систем безопасности. Дизайн серийного автомобиля выполнен в духе концепт-кара FT-AC, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе годом ранее.
Согласно оформленному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) Toyota RAV4 пятого поколения доберется до России только с бензиновыми двигателями. Покупатели смогут выбирать между 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 200 л.с. Младший агрегат будет работать в паре с вариатором, а 200-сильный – с новым 8-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.
В список доступного оборудования вошел целый ряд электронных вспомогательных систем: контроля устойчивости (VSC), помощи при экстренном торможении (BAS), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при подъёме на склоне (HAC), антипробуксовочная (TRC), а также система контроля давления воздуха в шинах и функция автоматической активации стояночного тормоза (Brakehold). Более подробные комплектации обещают опубликовать 1 октября. Тогда же дилеры начнут принимать предварительные заказы.
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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