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9 сентября 2019, 11:04

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

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Фото: Toyota
Компания Toyota готовится вывести на российский рынок кроссовер RAV4 нового поколения. Производство новинки стартует на петербургском заводе марки в октябре. Покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов. Дизельные RAV4 больше продавать не планируют.
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

Фото: Toyota

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

Фото: Toyota

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

Фото: Toyota

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

Фото: Toyota

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

Фото: Toyota

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

Фото: Toyota

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России

Фото: Toyota

Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
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Более подробную информацию о новой Toyota RAV4 и ее комплектациях обещают назвать 1 октября. Именно в этот день, как было официально объявлено ранее, на петербургском заводе Toyota завершится сборка кроссоверов прежней генерации. После плановой модернизации здесь начнут выпускать RAV4 пятого поколения.

Новинка дебютировала еще полтора года назад – в апреле 2018-го на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер переехал на новую платформу TNGA K, получил 8-ступенчатый «автомат» и несколько полезных электронных систем безопасности. Дизайн серийного автомобиля выполнен в духе концепт-кара FT-AC, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе годом ранее.

Согласно оформленному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) Toyota RAV4 пятого поколения доберется до России только с бензиновыми двигателями. Покупатели смогут выбирать между 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 200 л.с. Младший агрегат будет работать в паре с вариатором, а 200-сильный – с новым 8-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.
 
В список доступного оборудования вошел целый ряд электронных вспомогательных систем: контроля устойчивости (VSC), помощи при экстренном торможении (BAS), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при подъёме на склоне (HAC), антипробуксовочная (TRC), а также система контроля давления воздуха в шинах и функция автоматической активации стояночного тормоза (Brakehold). Более подробные комплектации обещают опубликовать 1 октября. Тогда же дилеры начнут принимать предварительные заказы.


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Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
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Toyota сертифицировала новый RAV4 для России
{{material_127321}}Более подробную информацию о новой Toyota RAV4 и ее комплектациях обещают назвать 1 октября. Именно в этот день, как было официально объявлено ранее, на петербургском заводе Toyota завершится сборка кроссоверов прежней генерации. После плановой модернизации здесь начнут выпускать RAV4 пятого поколения.Новинка дебютировала еще полтора года назад – в апреле 2018-го на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер переехал на новую платформу TNGA K, получил 8-ступенчатый «автомат» и несколько полезных электронных систем безопасности. Дизайн серийного автомобиля выполнен в духе концепт-кара FT-AC, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе годом ранее.Согласно оформленному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) Toyota RAV4 пятого поколения доберется до России только с бензиновыми двигателями. Покупатели смогут выбирать между 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 200 л.с. Младший агрегат будет работать в паре с вариатором, а 200-сильный – с новым 8-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. В список доступного оборудования вошел целый ряд электронных вспомогательных систем: контроля устойчивости (VSC), помощи при экстренном торможении (BAS), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при подъёме на склоне (HAC), антипробуксовочная (TRC), а также система контроля давления воздуха в шинах и функция автоматической активации стояночного тормоза (Brakehold). Более подробные комплектации обещают опубликовать 1 октября. Тогда же дилеры начнут принимать предварительные заказы.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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