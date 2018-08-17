348
17 августа 2018, 10:18

Toyota Sienna провалила краш-тест

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) протестировал три наиболее популярных на местном рынке минивена: новые Chrysler Pacifica, Honda Odyssey и Toyota Sienna. Chrysler и Honda удостоились награды 2018 Top Safety Pick, а Toyota краш-тест провалила.
^
Ранее мы писали
Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) протестировал 8 больших кроссоверов на предмет ...
Читать далее
В 2015 году в программу испытаний IIHS ввели новую дисциплину – удар с 25-процентным перекрытием со стороны переднего пассажира. Выяснилось, что автопроизводители прилагают массу усилий, чтобы защитить во время аварии водителя, но при этом зачастую не уделяют должного внимания безопасности пассажиров.

В нынешней серии краш-тестов участвовали три новые модели минивенов, появившиеся на американском рынке в 2018 году. Chrysler Pacifica и Honda Odyssey с честью выдержали испытания с частичным перекрытием. При этом японские автомобили удостоились высшей оценки «Хорошо», а американские – «приемлемо». Повреждения кузова у Pacifica были существенными, но датчики на манекене не зафиксировали травм пассажира.

Что касается Toyota, то в тесте и автомобиль, и манекен получили тяжелые повреждения. Кузов минивена деформировался так, что передняя панель сместилась внутрь салона на внушительные 40 см, а зона в области ног переднего пассажира – на 50 см. В реальной аварии это бы привело к серьезным травмам.

Получить высшую награду Top Safety Pick Plus минивенам Chrysler Pacifica и Honda Odyssey помешали недостатки фар. В темное время суток они не обеспечивают должную освещенность дороги, что также может привести к неприятным последствиям.
Новости Крайслер, Хонда, Тойота Пацифика, Одиссей, Сиена,Сиенна
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Sienna
я ездил сиенне три года машина оочен хорошая мягко моневренно рвок когда обгоняеш отл свистит 3,3двиг из проблем только чек горел это из за бензина на трассе балдееш дальную поестку нет ровных
курсан
приобретение
Мне вот тут жутко интересно узнать о стоимости и налогах на растоможку другого американца - новичка от шевроле - модель Камаро новая, может слышал, я тут в форуме об этом писал. Где-то слышал что они продают серийную версию примерно за 20 000. Ты случайно не в курсе по поводу процентов за растоможку ...
Авто владелец
Замена рулевой рейки RA6
В данной теме вашему вниманию предлагается фотоотчет по замене рулевой рейки на контрактную на праворульной Honda Odyssey RA6.  Контрактная рейка Маркировка  Снимаем рейку с машины.  Снимаем передние колеса, вывешиваем и фиксируем автомобиль на яме Отсоединяем рулевые наконечники с обоих сторон. Правильно ...
Гонщик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Chrysler Pacifica
Объявления о продаже Chrysler Pacifica
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota Sienna провалила краш-тест
{{material_123580}}В 2015 году в программу испытаний IIHS ввели новую дисциплину – удар с 25-процентным перекрытием со стороны переднего пассажира. Выяснилось, что автопроизводители прилагают массу усилий, чтобы защитить во время аварии водителя, но при этом зачастую не уделяют должного внимания безопасности пассажиров.В нынешней серии краш-тестов участвовали три новые модели минивенов, появившиеся на американском рынке в 2018 году. Chrysler Pacifica и Honda Odyssey с честью выдержали испытания с частичным перекрытием. При этом японские автомобили удостоились высшей оценки «Хорошо», а американские – «приемлемо». Повреждения кузова у Pacifica были существенными, но датчики на манекене не зафиксировали травм пассажира.Что касается Toyota, то в тесте и автомобиль, и манекен получили тяжелые повреждения. Кузов минивена деформировался так, что передняя панель сместилась внутрь салона на внушительные 40 см, а зона в области ног переднего пассажира – на 50 см. В реальной аварии это бы привело к серьезным травмам.Получить высшую награду Top Safety Pick Plus минивенам Chrysler Pacifica и Honda Odyssey помешали недостатки фар. В темное время суток они не обеспечивают должную освещенность дороги, что также может привести к неприятным последствиям.
2018-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Кимры Переславль-Залесский Томск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG