348
17 августа 2018, 10:18
Toyota Sienna провалила краш-тест
Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) протестировал три наиболее популярных на местном рынке минивена: новые Chrysler Pacifica, Honda Odyssey и Toyota Sienna. Chrysler и Honda удостоились награды 2018 Top Safety Pick, а Toyota краш-тест провалила.
Ранее мы писали
Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) протестировал 8 больших кроссоверов на предмет ...Читать далее
В нынешней серии краш-тестов участвовали три новые модели минивенов, появившиеся на американском рынке в 2018 году. Chrysler Pacifica и Honda Odyssey с честью выдержали испытания с частичным перекрытием. При этом японские автомобили удостоились высшей оценки «Хорошо», а американские – «приемлемо». Повреждения кузова у Pacifica были существенными, но датчики на манекене не зафиксировали травм пассажира.
Что касается Toyota, то в тесте и автомобиль, и манекен получили тяжелые повреждения. Кузов минивена деформировался так, что передняя панель сместилась внутрь салона на внушительные 40 см, а зона в области ног переднего пассажира – на 50 см. В реальной аварии это бы привело к серьезным травмам.
Получить высшую награду Top Safety Pick Plus минивенам Chrysler Pacifica и Honda Odyssey помешали недостатки фар. В темное время суток они не обеспечивают должную освещенность дороги, что также может привести к неприятным последствиям.
Новости и статьи по теме
Самым успешным экспортным товаром Турции являются автомобили
03.08.2018, 01:12
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы
14.06.2018, 10:05
Как стартовали продажи новой Toyota Camry
07.05.2018, 07:04
Volkswagen Tiguan против Toyota RAV4: ноздря в ноздрю
17.04.2018, 22:35
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
23.03.2018, 09:36
Новости и статьи по теме
Самым успешным экспортным товаром Турции являются автомобили
03.08.2018, 01:12
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы
14.06.2018, 10:05
Как стартовали продажи новой Toyota Camry
07.05.2018, 07:04
Volkswagen Tiguan против Toyota RAV4: ноздря в ноздрю
17.04.2018, 22:35
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
23.03.2018, 09:36
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
я ездил сиенне три года машина оочен хорошая мягко моневренно рвок когда обгоняеш отл свистит 3,3двиг из проблем только чек горел это из за бензина на трассе балдееш дальную поестку нет ровных
Мне вот тут жутко интересно узнать о стоимости и налогах на растоможку другого американца - новичка от шевроле - модель Камаро новая, может слышал, я тут в форуме об этом писал. Где-то слышал что они продают серийную версию примерно за 20 000. Ты случайно не в курсе по поводу процентов за растоможку ...
В данной теме вашему вниманию предлагается фотоотчет по замене рулевой рейки на контрактную на праворульной Honda Odyssey RA6. Контрактная рейка Маркировка Снимаем рейку с машины. Снимаем передние колеса, вывешиваем и фиксируем автомобиль на яме Отсоединяем рулевые наконечники с обоих сторон. Правильно ...
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное