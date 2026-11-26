Какой 7-местный минивэн Toyota привозят в Россию по цене Lada Largus

Японский семиместный компактвэн под заказ стоит от 1,4 млн рублей, заметно дешевле трехрядных китайских моделей. Но у Sienta правый руль. За эту сумму предлагают версию Z 2023 года.

Японский семиместный компактвэн под заказ стоит от 1,4 млн рублей, заметно дешевле трехрядных китайских моделей. Но у Sienta правый руль. За эту сумму предлагают версию Z 2023 года.

Geely Okavango стоит минимум 3 864 990 рублей, больше чем вдвое дороже самой доступной Toyota Sienta из японских объявлений. Семиместный компактвэн привозят под заказ, а цена начинается примерно от 1,4 млн рублей.

Нынешняя Sienta относится к третьему поколению: Toyota представила его в 2022 году для японского рынка. Это преемник второго поколения, которое выпускали с 2015 года. Компактвэн предлагают в пяти- и семиместном исполнениях. Японские автомобили поступают в Россию по каналам альтернативного импорта, а не через официальную дилерскую сеть Toyota. Производитель позиционирует Sienta как компактный минивэн с комфортным салоном. В числе особенностей он отмечает удобные в использовании функции.

Самым доступным семиместным автомобилем в России давно остается Lada Largus. Альтернативный импорт дает возможность за сопоставимые деньги рассматривать японскую иномарку, хотя руль у нее расположен справа.

В Хабаровске за 1,4 млн рублей предлагают Toyota Sienta 2023 года в топовой комплектации Z, выяснили Автоновости дня. Продавец указывает цифровую приборную панель и мульти-руль с кожаным ободом. Есть электронный стояночный тормоз, климат-контроль здесь однозонный. Мультимедийная система получила крупный сенсорный дисплей. Отдельно заявлены круиз-контроль и запуск двигателя с кнопки. Для кругового обзора предусмотрена система с камерой заднего вида. Комплектация может отличаться в зависимости от года и японской спецификации автомобиля.

У Sienta третьего поколения есть бензиновая и гибридная силовые установки объемом 1,5 литра. В гибриде работает Toyota Hybrid System II с понижающим редуктором. Заявленный Toyota расход составляет 27,2 км/л по японскому циклу JC08. В российских объявлениях для бензиновой версии указаны мощность 120 л. с. и вариатор Direct Shift-CVT. Привод передний.

Есть и более свежий вариант. Во Владивостоке под заказ предлагают Sienta 2026 года за 1 600 000 рублей. Согласно объявлению, силовая установка и оснащение те же: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 120 л. с. работает с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT. У бензиновых Sienta привод только передний.

Указанные суммы ориентировочные: итоговая стоимость зависит от разных обстоятельств, в том числе от курса валют. Это цены предложений, а не официальный российский прайс Toyota. Доставку и таможенные платежи могут учитывать отдельно; отдельно могут посчитать оформление документов и услуги посредника. Для сравнения, дилеры просят за семиместный GAC GS8 от 4 799 000 рублей. Changan CS95 даже 2024 года выпуска стоит не меньше 4 629 900 рублей. Похожий пример предложения по альтернативному импорту - китайский Skoda Karoq. В случае Sienta разница с названными трехрядными моделями достигает почти трех раз.