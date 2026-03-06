Toyota внезапно снизила цены на RAV4 Hybrid в США: обзор новых версий и характеристик

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 марта 2026, 10:10

Toyota удивила автолюбителей: обновленный RAV4 Plug-in Hybrid стал дешевле, а вариантов комплектаций теперь больше. Почему производитель решился на такой шаг, какие изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на конкурентов. Мало кто знает, но новые версии уже вызвали ажиотаж среди дилеров.

Для российских автомобилистов новость о снижении цен на Toyota RAV4 Plug-in Hybrid в США может показаться неожиданной, ведь на фоне постоянного роста стоимости новых машин на мировом рынке такие шаги происходят крайне редко. Однако именно сейчас, когда обостряется конкуренция среди гибридных кроссоверов, производитель решил сделать модель доступнее, одновременно расширив линейку комплектаций. Для других брендов это может стать сигналом о том, что пора пересмотреть ценовую политику и подход к оснащению своих автомобилей.

Как сообщает "Российская газета", обновленный плагин-гибрид RAV4 теперь предлагается в четырех версиях вместо двух прежде. К уже известным модификациям SE и XSE добавились внедорожная Woodland и спортивная GR Sport. Такой шаг позволяет охватить сразу несколько целевых аудиторий: от любителей активного отдыха до поклонников динамичного вождения. Что касается цен, базовая комплектация SE теперь стоит от 42 950 долларов — это на 3 315 долларов дешевле, чем аналогичная версия прошлого поколения. Для рынка США это заметное снижение, особенно на фоне общей тенденции к удорожанию новых автомобилей.

Внедорожная модификация Woodland, ранее доступная только для обычного гибрида RAV4, теперь появилась и в подключаемой версии с ценой от 46 750 долларов. Комплектация XSE, которая традиционно считается одной из самых популярных, теперь оценивается в 48 650 долларов, что на 1 910 долларов дешевле прежней версии. Топовое исполнение GR Sport с доработанным каркасом, удлиненной колеей и спортивным обвесом стоит 49 950 долларов, что на 610 долларов дешевле, чем прежний флагманский XSE.

Технические изменения не менее значимы. Запас хода на электротяге увеличился с 42 до 50 миль (с 68 до 80 километров) благодаря более емкому аккумулятору. Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в составе гибридной системы, а полная мощность выросла с 302 до 320 лошадиных сил. Все версии теперь по умолчанию оснащаются полным приводом, что делает модель еще привлекательнее для тех, кто ценит уверенность на любых дорогах.

Интересно, что подобные шаги по снижению цен и расширению комплектаций уже встречались на российском рынке. Например, недавно отечественный производитель также сделал свой популярный лифтбек доступнее, что вызвало немалый интерес среди покупателей. Подробнее о том, как изменился подход к комплектациям и ценам у российских брендов, можно узнать в соответствующем материале о том, как Lada Granta стала самой доступной пятидверкой АвтоВАЗа .

Решение Toyota снизить цены и одновременно улучшить технические характеристики RAV4 Plug-in Hybrid может стать новым трендом для российского автопрома. На фоне растущего интереса к гибридам и электромобилям производители ищут баланс между стоимостью и оснащением, чтобы не терять позиции на рынке. Для российских покупателей это может означать, что в ближайшем будущем и другие бренды пересмотрят свои предложения, чтобы не уступить конкурентам.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
