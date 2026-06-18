Toyota зовет дилеров на встречу и ждет перемен для рынка России

Toyota собирает дилеров в Таиланде: что обсуждают за закрытыми дверями

Toyota вновь собирает российских дилеров на секретную встречу в Таиланде. Эксперты отмечают: бренд не теряет интерес к российскому рынку, а продажи японских авто растут рекордными темпами. Почему это важно именно сейчас и что может измениться для покупателей - разбираемся в деталях.

Toyota вновь собирает российских дилеров на секретную встречу в Таиланде. Эксперты отмечают: бренд не теряет интерес к российскому рынку, а продажи японских авто растут рекордными темпами. Почему это важно именно сейчас и что может измениться для покупателей - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов ждет новая волна перемен: Toyota вновь проявляет активность на отечественном рынке, несмотря на все ограничения последних лет. Как сообщает автоэксперт Олег Мосеев, японский автогигант пригласил российских дилеров на закрытую трехдневную встречу в Таиланде. Это событие может стать сигналом для всего рынка - ведь подобные консультации обычно предшествуют важным решениям и корректировкам стратегии.

По словам Мосеева, Toyota не просто поддерживает контакт с дилерами, а фактически выстраивает с ними долгосрочные отношения. Он отмечает, что бренд стабильно входит в топ-10 по продажам в России, а в мае занял седьмое место. Такой результат, по мнению специалиста, стал возможен благодаря усилиям дилеров и скрытой поддержке со стороны производителя. Мосеев также подчеркивает: японский концерн не теряет интереса к российскому рынку и уже не раз проводил подобные встречи, а также ищет новые пути поставок, в том числе через Китай.

В самой компании «Тойота Мотор» ранее подчеркивали, что регулярно проводят рабочие совещания и конференции с дилерами. Основная цель - обсуждение вопросов послепродажного обслуживания клиентов Toyota и Lexus. Это подтверждает: несмотря на официальное приостановление деятельности, бренд не уходит из поля зрения российских покупателей и партнеров.

Свежие данные агентства «Автостат» говорят сами за себя: за первые пять месяцев 2026 года в России зарегистрировано 30,9 тысячи новых легковых автомобилей из Японии - это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Toyota остается самой продаваемой японской маркой: продажи машин, ввезенных по параллельному импорту, достигли 12 717 экземпляров, что почти вдвое превышает показатели 2025 года. Mazda и Honda также показывают впечатляющий рост, но до лидера им пока далеко.

Интересно, что подобная стратегия работы с дилерами уже приносила плоды другим брендам. Например, недавно Volga объявила о расширении дилерской сети и запуске новых моделей, что подробно разбиралось в материале о старте продаж и планах по развитию на российском рынке. Такой подход позволяет компаниям не только удерживать позиции, но и находить новые возможности для роста даже в непростых условиях.

Для российских покупателей это означает, что доступ к японским автомобилям может стать проще, а сервис - качественнее. Важно помнить: параллельный импорт и неформальные каналы поставок пока остаются основным способом появления новых Toyota в стране. Однако регулярные встречи и консультации с дилерами могут указывать на подготовку к более масштабным шагам. Если тенденция сохранится, рынок может получить новые предложения и сервисные решения уже в ближайшее время.