Японский автогигант не спешит прощаться с российским рынком — что это значит

Toyota сохранила права на Camry в России до 2035 года несмотря на уход

Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Camry. Срок действия продлен до 2035 года. Официальные продажи приостановлены, но компания продолжает защищать свои бренды. Эксперты гадают о возможных планах Toyota. Подробности - в нашем материале.

Японская компания Toyota, прекратившая официальные поставки автомобилей в Россию еще в 2022 году, неожиданно продлила регистрацию товарного знака Camry на российском рынке. Как сообщает Российская Газета, соответствующая запись появилась в базе Роспатента. Теперь права на популярный седан закреплены за производителем до конца марта 2035 года.

Оформление товарного знака завершилось 23 декабря 2025 года. Правообладателем вновь указана корпорация Toyota Motor Corporation, действующая под юридическим названием «Тойота Дзидося Кабусики Кайся». Регистрация проведена по 12-му классу МКТУ, который охватывает легковые автомобили и сопутствующую продукцию.

Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota остановила работу своего завода в Санкт-Петербурге и официально объявила о прекращении производства в России. С тех пор компания не возвращалась к прямым продажам, однако продолжает активно защищать свои товарные знаки. Только за последние два года в Роспатент поступило более сотни заявок от японского автогиганта на регистрацию различных наименований, включая Land Cruiser Prado и другие известные модели.

Эксперты отмечают, что подобные действия не обязательно свидетельствуют о скором возвращении бренда на российский рынок. Скорее, речь идет о превентивной мере: Toyota стремится не допустить использования своих знаков третьими лицами в период отсутствия официальных поставок. Это стандартная практика для крупных международных компаний, которые не хотят терять контроль над узнаваемыми брендами даже в сложных условиях.

Тем не менее, продление прав на Camry вызывает интерес у автолюбителей и аналитиков. Некоторые считают, что компания оставляет для себя возможность вернуться в Россию, если ситуация изменится. Другие уверены, что речь идет исключительно о юридической защите интеллектуальной собственности. В любом случае, Toyota продолжает следить за развитием событий на российском рынке и не спешит окончательно уходить из правового поля страны.