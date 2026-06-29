Легенда возвращается: представлен виртуальный кабриолет Toyota Solara на базе новой Camry

Toyota Solara возвращается в формате кабриолета на базе XV80 Camry - виртуальный проект

Виртуальный художник jlord8 представил концепт нового Toyota Solara - кабриолета на базе XV80 Camry. Почему идея возвращения открытых моделей актуальна для рынка США и как она может повлиять на линейку бренда - в нашем материале.

Виртуальный художник jlord8 представил концепт нового Toyota Solara - кабриолета на базе XV80 Camry. Почему идея возвращения открытых моделей актуальна для рынка США и как она может повлиять на линейку бренда - в нашем материале.

Виртуальные концепты неизменно становятся поводом для обсуждения будущего автомобильных брендов. На этот раз внимание привлек проект новой Toyota Solara, созданный цифровым художником под псевдонимом jlord8. Его работа — это попытка представить, каким мог бы стать современный кабриолет Toyota, если бы компания решила вернуть модель Solara на рынок США.

Сегодня Toyota предлагает в Америке широкий выбор легковых моделей: Corolla в двух типах кузова, спортивную GR Corolla, гибридные Prius и Prius Plug-In, Camry, Crown, Mirai, а также купе GR86 и GR Supra. В сегменте кроссоверов и внедорожников представлены Corolla Cross, RAV4, Highlander, Grand Highlander, Crown Signia, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia. Среди минивэнов и пикапов — Sienna, Tacoma и Tundra. Однако в линейке уже давно нет универсалов и кабриолетов, что отмечают как эксперты, так и преданные поклонники марки.

Именно поэтому идея виртуального Solara оказалась как нельзя своевременной. Оригинальная модель выпускалась с 1999 по 2008 год и предлагалась в виде купе и кабриолета на базе Camry. Новый проект jlord8 вдохновлен последним поколением XV80 Camry, дебютировавшим в 2023 году. Виртуальный Solara получил узнаваемую переднюю часть Camry с доработанным бампером, светодиодными элементами и спортивным динамическим обвесом. Открытый верх, вероятнее всего, выполнен из ткани, а колесные диски имеют новую конструкцию, которая придает концепту спортивный характер.

Технически Solara могла бы использовать гибридную силовую установку от Camry: 225 л. с. с передним приводом или 232 л. с. с полным. Такой подход позволил бы сохранить баланс между экономичностью и динамикой, что особенно важно для современных покупателей. Однако пока речь идет лишь о проекте, отражающем интересы и ожидания поклонников бренда.

Для российского рынка подобные проекты пока остаются лишь фантазией, однако они могут стать ориентиром для будущих решений. Важно отметить, что возвращение кабриолетов и универсалов в массовый сегмент может быть связано с изменением потребительских предпочтений и развитием технологий гибридных платформ. Судя по текущим тенденциям, Toyota внимательно следит за реакцией аудитории, и не исключено, что виртуальные идеи когда-нибудь воплотятся в серийных моделях.

Показателен интерес и к другим виртуальным моделям Toyota. Например, недавно обсуждался цифровой универсал Crown Estate, который мог бы дополнить гибридную линейку бренда — подробнее об этом проекте можно узнать в материале о неожиданном спросе на топовые версии Mazda CX-5 в Японии .