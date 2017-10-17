Toyota создала концепт для инвалидов
Компактный автомобиль достигает в длину 2 500 мм, ширина составила 1 300 мм, а высота - 1 500 мм. Расстояние между осями равняется 1 800 мм. Компания создала концепт с расчетом эксплуатации в городских условиях. Внутри машины расположены два посадочных кресла и специальный отсек для перевозки инвалидного кресла.
Модель приводится в движение с помощью электрической силовой установки. На одном заряде аккумуляторов можно преодолеть до 150 км. Автомобиль не получил рулевого колеса. Вместо него создатели установили специальный джойстик, которым также можно регулировать ускорение и торможение. Водительское кресло размещено в центре.
Снаружи электрокар оснащен светодиодными панелями в передней и задней части кузова. На них выводится информация для других участников движения. Производитель не исключает, что прототип может выйти в серийное производство.
Напомним, что на Токийский автосалон компания Toyoda Gosei привезет прототип, оснащенный резиновыми панелями. Они предназначены для защиты пешеходов.
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