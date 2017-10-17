17 октября 2017, 09:02

Toyota создала концепт для инвалидов

Японский автопроизводитель Toyota поделился первыми изображениями концепт-кара Concept-i Ride. Главной отличительной чертой прототипа стало подвижное пассажирское сиденье, которое упрощает людям с ограниченными возможностями доступ в машину.
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  Toyota создала концепт для инвалидов Toyota Toyota создала концепт для инвалидов Toyota Toyota создала концепт для инвалидов
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Японская компания Toyoda Gosei, являющаяся подразделением Toyota, представит на Токийском автосалоне новый ...
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Разработкой модели занималось подразделение Calty Design Research Toyota. Публичный показ новинки состоится 25 октября на автосалоне в Токио. Авто ориентировано на малоподвижные группы пассажиров - об этом говорят двери типа «крылья чайки» и широкий проем. Инженеры постарались сделать доступ в салон удобным для инвалидов.

Компактный автомобиль достигает в длину 2 500 мм, ширина составила 1 300 мм, а высота - 1 500 мм. Расстояние между осями равняется 1 800 мм. Компания создала концепт с расчетом эксплуатации в городских условиях. Внутри машины расположены два посадочных кресла и специальный отсек для перевозки инвалидного кресла.

Модель приводится в движение с помощью электрической силовой установки. На одном заряде аккумуляторов можно преодолеть до 150 км. Автомобиль не получил рулевого колеса. Вместо него создатели установили специальный джойстик, которым также можно регулировать ускорение и торможение. Водительское кресло размещено в центре.

Снаружи электрокар оснащен светодиодными панелями в передней и задней части кузова. На них выводится информация для других участников движения. Производитель не исключает, что прототип может выйти в серийное производство.

Напомним, что на Токийский автосалон компания Toyoda Gosei привезет прототип, оснащенный резиновыми панелями. Они предназначены для защиты пешеходов.

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Toyota создала концепт для инвалидов
{{material_121343}}Разработкой модели занималось подразделение Calty Design Research Toyota. Публичный показ новинки состоится 25 октября на автосалоне в Токио. Авто ориентировано на малоподвижные группы пассажиров - об этом говорят двери типа «крылья чайки» и широкий проем. Инженеры постарались сделать доступ в салон удобным для инвалидов.Компактный автомобиль достигает в длину 2 500 мм, ширина составила 1 300 мм, а высота - 1 500 мм. Расстояние между осями равняется 1 800 мм. Компания создала концепт с расчетом эксплуатации в городских условиях. Внутри машины расположены два посадочных кресла и специальный отсек для перевозки инвалидного кресла.Модель приводится в движение с помощью электрической силовой установки. На одном заряде аккумуляторов можно преодолеть до 150 км. Автомобиль не получил рулевого колеса. Вместо него создатели установили специальный джойстик, которым также можно регулировать ускорение и торможение. Водительское кресло размещено в центре.Снаружи электрокар оснащен светодиодными панелями в передней и задней части кузова. На них выводится информация для других участников движения. Производитель не исключает, что прототип может выйти в серийное производство.Напомним, что на Токийский автосалон компания Toyoda Gosei привезет прототип, оснащенный резиновыми панелями. Они предназначены для защиты пешеходов.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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