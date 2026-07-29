Водородный альянс: Daimler, Volvo и Toyota делят рынок топливных элементов - что это значит для коммерческого транспорта?

Toyota станет равноправным участником CellCentric вместе с Daimler Truck и Volvo

Daimler Truck, Volvo Group и Toyota Motor Corporation подписали соглашение о создании совместного предприятия CellCentric. Какие перемены это сулит для рынка коммерческого транспорта и почему именно сейчас водородные технологии выходят на первый план. Эксперты отмечают, что конкуренция между партнерами сохранится, несмотря на объединение усилий в одном направлении.

Daimler Truck, Volvo Group и Toyota Motor Corporation подписали соглашение о создании совместного предприятия CellCentric. Какие перемены это сулит для рынка коммерческого транспорта и почему именно сейчас водородные технологии выходят на первый план. Эксперты отмечают, что конкуренция между партнерами сохранится, несмотря на объединение усилий в одном направлении.

Крупнейшие игроки мирового автопрома - Daimler Truck, Volvo Group и Toyota Motor Corporation - объявили о подписании соглашения, по которому японский концерн войдет в состав совместного предприятия CellCentric. После завершения всех необходимых процедур, каждая из сторон получит по одной трети акций компании. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2026 года, после получения одобрения от регуляторов.

Главная задача партнерства - усилить позиции CellCentric на рынке водородных топливных элементов для коммерческого транспорта. Компания планирует стать независимым производителем, предлагая свои решения не только участникам альянса, но и сторонним клиентам. При этом, несмотря на объединение усилий в области водородных технологий, Daimler Truck, Volvo и Toyota продолжат конкурировать между собой в других сегментах бизнеса.

CellCentric был основан в 2021 году как совместное предприятие Daimler Truck и Volvo Group. За это время компания успела собрать команду из более чем 560 специалистов, работающих на объектах в Германии и Канаде. За несколько лет CellCentric зарегистрировал около 700 патентов, что говорит о серьезном технологическом заделе и амбициях на мировом рынке.

Эксперты отмечают, что привлечение Toyota к проекту может значительно ускорить внедрение водородных решений в коммерческом транспорте. Японский автогигант уже давно инвестирует в развитие водородных технологий и обладает уникальным опытом в этой сфере. Объединение ресурсов и экспертизы трех компаний способно создать новый стандарт для отрасли, где экологические требования становятся все жестче.

Напомним, Toyota Motor Corporation давно известна своими инновациями в области гибридных и водородных технологий. Компания активно развивает направление топливных элементов, в том числе для легковых и коммерческих автомобилей. В свою очередь, Daimler Truck и Volvo Group - ведущие производители грузовой техники, которые уже несколько лет сотрудничают в рамках CellCentric. Совместное предприятие нацелено на массовое внедрение водородных решений, что может существенно изменить структуру рынка коммерческого транспорта в ближайшие годы.