Краш‑тест Toyota Starlet шокировал экспертов Global NCAP: автомобиль индийской сборки получил 0 звёзд

Toyota Starlet провалила краш-тест: кузов не выдержал, ноль звезд за безопасность

Не прошли испытания: популярный хетчбек Toyota Starlet показал худший результат по безопасности взрослых пассажиров. Почему модель провалила тесты, что изменится в новых версиях и какие риски теперь обсуждают эксперты - объясняем, почему это важно для всех, кто выбирает авто сегодня.

Результаты краш-теста Toyota Starlet вызвали бурное обсуждение среди российских автолюбителей. Для многих покупателей безопасность - ключевой критерий при выборе машины, и провал на испытаниях Global NCAP может повлиять на доверие к бренду. Особенно тревожно, что речь идет о популярной модели, которую часто рассматривают как доступный и надежный вариант для города.

Как сообщает Российская Газета, тестирование проводилось на версии Starlet индийской сборки, оснащенной двумя фронтальными подушками и системой стабилизации. Однако даже базовые средства защиты не спасли ситуацию: кузов оказался крайне нестабильным, а зона для ног и общая структура металла не выдержали нагрузки при фронтальном ударе. Организаторы отметили, что боковой удар также выявил серьезные недостатки - отсутствие боковых подушек привело к слабой защите головы и груди манекена.

Итог оказался настолько неутешительным, что испытание на столкновение со столбом было отменено - настолько низким был уровень пассивной безопасности. В результате Starlet получила ноль звезд за защиту взрослых пассажиров. Для сравнения, по защите детей модель набрала 29,33 балла, что соответствует трем звездам, но и здесь не обошлось без замечаний: при фронтальном ударе голова манекена все же соприкасалась с элементами салона.

Руководитель Global NCAP Ричард Вудс не скрывал удивления: по его словам, столь низкий результат для Toyota - редкость и вызывает серьезные опасения, особенно учитывая популярность Starlet в ЮАР. Он подчеркнул, что слабая конструкция кузова и недостаточная защита головы и груди - тревожный сигнал для покупателей.

В Toyota ЮАР поспешили прокомментировать ситуацию, отметив, что протестированная версия уже устарела и не отражает текущий уровень безопасности модели. В обновленной Starlet появились боковые подушки, а также дополнительные системы защиты головы и корпуса. Global NCAP уже анонсировала повторные испытания на новой версии, чтобы проверить, насколько улучшилась ситуация.

Тема безопасности автомобилей становится все более актуальной на фоне роста числа ДТП и ужесточения требований к новым моделям. Как отмечают эксперты, даже крупные производители не всегда могут гарантировать высокий уровень защиты в базовых комплектациях.

Провал Toyota Starlet на краш-тесте - напоминание о том, что даже известные марки могут допускать просчеты в конструкции. Для российских покупателей это повод внимательнее относиться к выбору комплектации и не экономить на системах безопасности, особенно если речь идет о семейном автомобиле.