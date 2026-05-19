Краш‑тест Toyota Starlet шокировал экспертов Global NCAP: автомобиль индийской сборки получил 0 звёзд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 14:41

Toyota Starlet провалила краш-тест: кузов не выдержал, ноль звезд за безопасность

Toyota Starlet провалила краш-тест: кузов не выдержал, ноль звезд за безопасность

Краш‑тест Toyota Starlet шокировал экспертов Global NCAP: автомобиль индийской сборки получил 0 звёзд

Toyota Starlet провалила краш-тест: кузов не выдержал, ноль звезд за безопасность

Не прошли испытания: популярный хетчбек Toyota Starlet показал худший результат по безопасности взрослых пассажиров. Почему модель провалила тесты, что изменится в новых версиях и какие риски теперь обсуждают эксперты - объясняем, почему это важно для всех, кто выбирает авто сегодня.

Не прошли испытания: популярный хетчбек Toyota Starlet показал худший результат по безопасности взрослых пассажиров. Почему модель провалила тесты, что изменится в новых версиях и какие риски теперь обсуждают эксперты - объясняем, почему это важно для всех, кто выбирает авто сегодня.

Результаты краш-теста Toyota Starlet вызвали бурное обсуждение среди российских автолюбителей. Для многих покупателей безопасность - ключевой критерий при выборе машины, и провал на испытаниях Global NCAP может повлиять на доверие к бренду. Особенно тревожно, что речь идет о популярной модели, которую часто рассматривают как доступный и надежный вариант для города.

Как сообщает Российская Газета, тестирование проводилось на версии Starlet индийской сборки, оснащенной двумя фронтальными подушками и системой стабилизации. Однако даже базовые средства защиты не спасли ситуацию: кузов оказался крайне нестабильным, а зона для ног и общая структура металла не выдержали нагрузки при фронтальном ударе. Организаторы отметили, что боковой удар также выявил серьезные недостатки - отсутствие боковых подушек привело к слабой защите головы и груди манекена.

Итог оказался настолько неутешительным, что испытание на столкновение со столбом было отменено - настолько низким был уровень пассивной безопасности. В результате Starlet получила ноль звезд за защиту взрослых пассажиров. Для сравнения, по защите детей модель набрала 29,33 балла, что соответствует трем звездам, но и здесь не обошлось без замечаний: при фронтальном ударе голова манекена все же соприкасалась с элементами салона.

Руководитель Global NCAP Ричард Вудс не скрывал удивления: по его словам, столь низкий результат для Toyota - редкость и вызывает серьезные опасения, особенно учитывая популярность Starlet в ЮАР. Он подчеркнул, что слабая конструкция кузова и недостаточная защита головы и груди - тревожный сигнал для покупателей.

В Toyota ЮАР поспешили прокомментировать ситуацию, отметив, что протестированная версия уже устарела и не отражает текущий уровень безопасности модели. В обновленной Starlet появились боковые подушки, а также дополнительные системы защиты головы и корпуса. Global NCAP уже анонсировала повторные испытания на новой версии, чтобы проверить, насколько улучшилась ситуация.

Тема безопасности автомобилей становится все более актуальной на фоне роста числа ДТП и ужесточения требований к новым моделям. Как отмечают эксперты, даже крупные производители не всегда могут гарантировать высокий уровень защиты в базовых комплектациях. В этом контексте стоит вспомнить и другие исследования, например, рейтинг самых выносливых кроссоверов и внедорожников, где японские бренды традиционно занимают лидирующие позиции - подробнее об этом можно узнать в материале о надежности SUV на большие пробеги.

Провал Toyota Starlet на краш-тесте - напоминание о том, что даже известные марки могут допускать просчеты в конструкции. Для российских покупателей это повод внимательнее относиться к выбору комплектации и не экономить на системах безопасности, особенно если речь идет о семейном автомобиле.

Упомянутые модели: Toyota Starlet
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Челябинск Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться