Toyota строит будущее, в котором ведущее место отводится беспилотным автомобилям
Фото: Nikkei Asia
Покупка через недавно созданную дочернюю компанию Woven Planet подчеркивает намерения автопроизводителя инвестировать в автономные технологии. Это, полагают в Toyota, очень важно, поскольку традиционные автопроизводители все острее конкурируют с автономными амбициями технологических гигантов, включая Apple и Amazon. Покупка Carmera предоставит Toyota доступ к картам высокой четкости в реальном времени.
Обе компании, уточняет издание Nikkei Asia, сотрудничают с 2018 года, причем в самых различных проектах, включая технологию, с точностью определяющую перекрашенную дорожную разметку на навигационных картах.
Woven Planet была создана в январе текущего года для инвестирования в развитие средств мобильности посредством искусственного интеллекта. Woven Planet будет стремиться к разработке и продаже открытой картографической платформы разработчикам оригинального оборудования и автопроизводителям, которые хотят получить точные и свежие данные.
Не так давно Toyota приобрела за 550 млн долларов подразделение по производству самоуправляемых технологий Lyft Inc и инвестировала в компанию Ridecell, которая обеспечивает автоматизацию автопарков.
Переходя к производству автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, Toyota все чаще сочетает свой исторический производственный процесс с недавними приобретениями стартапов и ноу-хау Кремниевой долины. Цель прозрачна – разработка следующего, более продвинутого в техническом плане, поколения автомобилей.
«Сегодня в автомобильном пространстве много неопределенности, - говорят в Toyota. – При этом совершенно очевидно, что мировой автопром будет выглядеть совсем по-другому уже через 10 лет. Мы должны попытаться создать будущее за счет инвестиций, другими словами, использовать прибыль от существующего бизнеса компании и инвестировать ее в новые проекты, дабы создать безоблачное будущее Toyota Group».
Большинство автопроизводителей, в том числе Toyota, сегодня предлагают автоматику второго уровня – это когда автомобиль рулит и разгоняется самостоятельно, при этом водитель в любой момент может взять управление в свои руки. Эксперты говорят, что до полностью самоуправляемых автомобилей остались считаные годы.
Тем не менее, глава Tesla Inc Илон Маск пообещал на днях, что его технология, поддерживающая полностью автономное вождение без вмешательства водителя, будет доступна через «месяц или около того». А американский концерн GM показал полностью автономный электрический летающий концепт-кар Cadillac в начале 2021 года.
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