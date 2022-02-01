Toyota строит луноход, чтобы доставлять свои машины на Луну
Разрабатываемое ныне транспортное средство называется Lunar Cruiser, что отчасти отсылает нас к популярному на многих континентах внедорожнику Toyota Land Cruiser. Запуск «тойотовского» лунохода запланирован на конец 2020-х.
При разработке космического аппарата учитываются многие житейские нюансы: что люди едят, как работают, спят и насколько безопасно общаются с седоками других автомобилей. «Зачем, спросите, нужны такие данные? А чтобы то же самое можно было сделать в открытом космосе», - заявил Такао Сато, возглавляющий проект Lunar Cruiser со стороны Toyota Motor.
По его словам, Toyota рассматривает космос как область жизнедеятельности в самой ближайшей перспективе. «Отправляясь к Луне, мы развиваем телекоммуникации и прочие технологии, которые окажутся ценными для жизни человека ближайшего будущего», - отметил Такао Сато в интервью Associated Press.
Gitai Japan Inc, предприятие, заключившее контракт с Toyota, недавно разработало и продемонстрировало роботизированную руку для будущего Lunar Cruiser. Она предназначена для выполнения таких задач, как осмотр аппарата и его обслуживание.
Исполнительный директор Gitai Japan Inc Шо Наканосе заявил, что работа в космосе влечет за собой большие затраты и опасности для астронавтов. Именно в этой сфере пригодятся разрабатываемые ныне роботы.
Полное погружение в проект
С момента своего основания в 1930-х годах компания Toyota старалась строить свой бизнес с учетом меняющихся времен и жизненных тенденций. Многим людям на планете под данной маркой известны лодки, реактивные самолеты, роботы и даже жилые помещения (например, экологически чистые и сейсмоустойчивые здания рядом с горой Фудзи.
Частное японское предприятие под названием ispace Inc. усиленно работает над лунными «марсоходами», и в ближайшие годы планирует осуществить пробную посадку на поверхность Луны. Инженер Toyota Motor Синъитиро Нода заявил, что полностью погружен в лунный проект, полагая, что Луна может, в конце концов, предоставить ценные ресурсы для жизни здесь, на Земле.
«Отправка машин на Луну – вот наша миссия, - сказал Нода. - Автомобили Toyota можно встретить на нашей планете практически везде, но речь сегодня идет о том, чтобы доставлять автомобили Toyota туда, где мы никогда не были».
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