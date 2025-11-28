Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 17:28

Toyota Tacoma TRD Pro 2026: бело-черная классика с лифтом и 35-дюймовыми шинами

Toyota Tacoma TRD Pro 2026: бело-черная классика с лифтом и 35-дюймовыми шинами

Яркий кастом: новая Toyota Tacoma TRD Pro на белых дисках и черных внедорожных колесах – как выглядит и чем удивляет

Toyota Tacoma TRD Pro 2026: бело-черная классика с лифтом и 35-дюймовыми шинами

Toyota Tacoma TRD Pro 2026 года получила уникальный тюнинг. Внедорожник оснастили лифтом, белыми дисками и массивными шинами. Такой стиль выделяет пикап среди конкурентов. Узнайте, что еще изменилось в популярной модели.

Toyota Tacoma TRD Pro 2026 года получила уникальный тюнинг. Внедорожник оснастили лифтом, белыми дисками и массивными шинами. Такой стиль выделяет пикап среди конкурентов. Узнайте, что еще изменилось в популярной модели.

В сегменте среднеразмерных пикапов Toyota Tacoma уверенно удерживает лидерство. По данным Good Car Bad Car, за десять месяцев 2025 года подразделение Toyota Motor North America реализовало более 227 тысяч новых Tacoma. Это почти на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Конкуренты вроде Chevrolet Colorado и Ford Ranger заметно отстают, несмотря на собственные успехи.

Таким ключевым фактором роста является выход четвертого поколения Tacoma (индекс N400), дебютировавшего в 2023 году. Производство постепенно набирало обороты, и теперь модель 2026 года уже доступна для заказа. Покупателям предлагают два варианта силовых установок и множество комплектаций, а вершиной гаммы является версия TRD Pro. Ее стоимость стартует с 64 350 долларов без учета доставки, а в оснащении есть практически все, что только можно пожелать.

Однако даже топовая комплектация не всегда отвечает самым требовательным покупателям. Один из клиентов из Гавайева обратился в мастерскую MJ Motorsports (Вайпаху) с мыслью сделать новую Tacoma TRD Pro еще более эффектной. В результате получился пикап, который невозможно не заметить: классическое сочетание белого и черного, минимум лишних деталей и максимально внедорожный стиль.

Пикап Toyota Tacoma был серьезно модернизирован. На него установили комплект для лифта подвески Ready Lift TRD Pro, увеличив дорожный просвет на 3,25 дюйма. Благодаря этому появилось место для массивных 35-дюймовых шин Mickey Thompson Baja Boss AT. Их смонтировали на белоснежные 18-дюймовые диски Volk Racing Rays TE37SB с вылетом +22.

Для защиты кузова добавлены брызговики ARK. Внешний облик дополняют черные и серебристые колпаки и гайки, которые создают выразительный контраст с основным цветом машины. В результате внешний вид пикапа получился одновременно строгим и броским. Несмотря на то, что Tacoma N400 — абсолютно новая модель, такой тюнинг следует классическим внедорожным традициям. Белые диски идеально сочетаются с цветом кузова, а черные элементы придают агрессивности. Внимание к деталям заметно во всем: от аккуратных брызговиков до тщательно подобранных аксессуаров.

Под капотом изменений не производилось. Как и положено версии TRD Pro, здесь установлен гибридный 2,4-литровый турбомотор мощностью 326 л.с. и крутящим моментом 630 Н·м (аналогичный агрегат используется в модификации Trailhunter). Благодаря этому пикап сочетает отличную динамику с высокой проходимостью.

Для тех, кто только присматривается к Tacoma, стоит отметить: базовая версия SR с кузовом XtraCab и шестифутовой платформой в 2026 году будет стоить от 32 145 долларов. Всего в линейке представлено одиннадцать комплектаций, включая варианты с классическим ДВС и гибридной установкой. TRD Pro и Trailhunter традиционно занимают верхние позиции в иерархии.

Такой подход к индивидуализации показывает, что даже самые современные автомобили могут выглядеть по-настоящему уникально. Бело-черная Tacoma TRD Pro — отличный пример того, как несколько продуманных доработок способны полностью преобразить машину, сделав ее центром внимания на любой дороге.

Упомянутые модели: Toyota Tacoma
Упомянутые марки: Toyota
