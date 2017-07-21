Toyota тестирует прототип модели Supra 2018 в Германии
Хоть инженеры и не разглашают технические характеристики модели, есть основания предполагать, что в движение спорткар будет приводится посредством установленного под капотом твин-турбодвигателя V6. Именно этот «мотор» используется при создании премиальных моделей ведущих автопроизводителей. Например, таком же силовым агрегатом оснащены Lexus GS и LS. Мощность спортивного купе составит не менее 400 «лошадей» при крутящем моменте 300 Нм.
Руководство бренда пока не анонсировало дату выхода спорткара. Согласно договоренностям между компаниями Toyota и BMW, Supra должна выйти в следующем году с конвейера завода Magna Steyr в Граце. Но среди японских автомобильных изданий ходят слухи, что Toyota готовится к премьере в рамках Токийской выставки, которая состоится осенью 2017 года.
Кроме того, не факт, что наименование Supra сохранится на моделях серийного производства. Не исключено, что создатели заменят знакомое имя на новое. Модель ожидает статус флагманского спорткара японской компании.
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