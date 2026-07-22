Не возраст, а состояние: во Владивостоке продают уникальный Town Ace 1990 года с полным набором для жизни в дороге

Toyota Town Ace 1990: дизельный автодом с пробегом 69 000 км выставлен на продажу во Владивостоке

Во Владивостоке появился на продаже редкий кастенваген Toyota Town Ace 1990 года с дизельным мотором и уникальной комплектацией для комфортных путешествий. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет надежный автодом с историей и минимальным пробегом.

Во Владивостоке появился на продаже редкий кастенваген Toyota Town Ace 1990 года с дизельным мотором и уникальной комплектацией для комфортных путешествий. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет надежный автодом с историей и минимальным пробегом.

На рынке подержанных автомобилей во Владивостоке появился необычный экземпляр — Toyota Town Ace 1990 года выпуска, переделанный в полноценный автодом. Машина выделяется не только возрастом, но и состоянием: согласно информации из объявления, пробег составляет всего 69 000 км, а техническое оснащение позволяет использовать минивэн в качестве мобильного жилья для длительных поездок.

В основе автомобиля — дизельный двигатель объемом 2 литра мощностью 73 л. с., механическая коробка передач и полный привод с возможностью отключения. Подобный набор делает Town Ace универсальным для российских дорог, особенно в условиях дальних путешествий или походов. Правый руль и оригинальная комплектация соответствуют японской спецификации.

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Салон минивэна полностью обновлен: проведена капитальная реставрация и перетяжка, установлены бак с водой и автоматическим насосом, холодильник, выносной душ и маркиза. Для автономности предусмотрены гибкие солнечные панели с контроллером, отдельный аккумулятор на 140 А·ч, а также выпрямительный блок на 1 кВт для подключения к внешней сети. Владелец отмечает, что автодом находился в одних руках более 10 лет, что может говорить о бережной эксплуатации.

В числе дополнительных опций — обогрев от двигателя или сухого фена, современная магнитола на Android с камерой заднего вида, комплект летних шин на дисках и возможность установки GSM-модуля для дистанционного контроля. Продавец утверждает, что машина полностью готова к использованию и не требует вложений.

Toyota Town Ace 1990 года может заинтересовать не только поклонников ретро-автомобилей, но и тех, кто ищет практичный и надежный автодом для путешествий по России. В последние годы растет спрос на подобные машины: компактные автодома с дизельными моторами, экономичные и удобные для длительных поездок. Важно отметить, что такие предложения на рынке встречаются редко, а стоимость подобных автомобилей зависит от состояния и комплектации. Владивосток традиционно остается одним из основных центров по продаже японских минивэнов с правым рулем, что обеспечивает актуальность темы для российских автолюбителей.