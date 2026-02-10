Почему крупнейший автопроизводитель мира решил выйти за пределы автомобильной индустрии с новым технологическим проектом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 17:05

Toyota удивила: Fluorite - не электрокар, а собственный игровой движок

Toyota удивила: Fluorite - не электрокар, а собственный игровой движок

Почему крупнейший автопроизводитель мира решил выйти за пределы автомобильной индустрии с новым технологическим проектом

Toyota удивила: Fluorite - не электрокар, а собственный игровой движок

Toyota неожиданно представила Fluorite - не новый электромобиль, а собственную платформу для создания игр. Это решение может изменить подход к цифровым технологиям в автопроме и повлиять на развитие умных автомобилей.

Toyota неожиданно представила Fluorite - не новый электромобиль, а собственную платформу для создания игр. Это решение может изменить подход к цифровым технологиям в автопроме и повлиять на развитие умных автомобилей.

Когда речь заходит о Toyota, большинство ожидает новостей о новых моделях, электромобилях или инновациях в области автономного вождения. Однако в этот раз японский гигант удивил всех: вместо очередного автомобиля компания анонсировала Fluorite — не машину, а игровой движок. Такое решение стало настоящим сюрпризом для рынка, ведь Флюорит — это не игра, а технологическая платформа, на которой другие могут создавать свои проекты.

Игровой движок - это не просто набор инструментов для развлечений. Эта сложная экосистема позволяет разрабатывать интерактивные приложения, симуляторы и даже обучающие программы. В последние годы автопроизводители все чаще обращают внимание на цифровые технологии, но масштабный шаг в сторону гейминга — редкость даже для мировых лидеров отрасли.

Fluorite, по замыслу Toyota, будет создан для реализации виртуальных миров, где можно будет моделировать поведение автомобилей, тестировать новые функции и обучать водителей в безопасной среде. Такой подход открывает новые горизонты для развития автопрома: теперь инженеры и разработчики смогут экспериментировать с технологиями без риска для машин и людей.

Интересно, что название Fluorite идеально подошло бы для умного электрокара или беспилотника, но Toyota решила по-другому. Это серьезная компания, которая относится к цифровым трансформациям. В условиях, когда конкуренция на рынке автомобилей становится все более жесткой, а технологии развиваются быстро, ставка на небольшие игровые движки может стать самым высоким шагом, который позволит Toyota опережать конкурентность не только на дорогах, но и в виртуальном пространстве.

Эксперты отмечают, что появление Fluorite может повлиять не только на внутренние процессы компании, но и на всю индустрию. Если платформа добьется успеха, другие автопроизводители смогут последовать примеру Toyota и начать разрабатывать собственные цифровые решения. Это приводит к появлению новых форм взаимодействия с клиентами, обучающимися программами и даже виртуальными тест-драйвами, которые станут частью будущего автомобильного рынка.

Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Калининград Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться