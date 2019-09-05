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5 сентября 2019, 14:02

Toyota вложит в петербургский завод 20 миллиардов

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке. Глава японского правительства в частности пообещал, что компания Toyota вложит в свой петербургский завод 20 млрд рублей.
Toyota вложит в петербургский завод 20 миллиардов

 

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Глава правительства Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, заявил, что компания Toyota в качестве дополнительных инвестиций до 2028 года вложит 20 млрд рублей в свой завод в Санкт-Петербурге. Как сообщает портал Peterburg2, автомобилестроительная корпорация намерена заняться улучшением линий поставок, а также повышать компетентность работников петербургского предприятия.

Завод Toyota в Петербурге работает с 2007 года. За это время с его конвейера сошло более 350 тысяч автомобилей. За последние 12 лет мощность предприятия увеличилась вдвое, а объем производства – почти в 12 раз. Сейчас здесь собирают две модели: бизнес-седаны Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. В июне 2019 года Toyota подписала с Минпромторгом России и петербургским правительством специальный инвестиционный контракт (СПИК). Власти предоставляют заводу льготы, а концерн в обмен инвестирует в развитие производственной площадки и усилит локализацию. В результате, городской бюджет в общей сложности получит около 5 млрд рублей налоговых отчислений.

С 1 октября на петербургском заводе завершится производство кроссоверов RAV4 четвертого поколения. После модернизации конвейера здесь приступят к выпуску автомобилей следующей генерации.


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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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Toyota вложит в петербургский завод 20 миллиардов
{{material_127360}}Глава правительства Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, заявил, что компания Toyota в качестве дополнительных инвестиций до 2028 года вложит 20 млрд рублей в свой завод в Санкт-Петербурге. Как сообщает портал Peterburg2, автомобилестроительная корпорация намерена заняться улучшением линий поставок, а также повышать компетентность работников петербургского предприятия.Завод Toyota в Петербурге работает с 2007 года. За это время с его конвейера сошло более 350 тысяч автомобилей. За последние 12 лет мощность предприятия увеличилась вдвое, а объем производства – почти в 12 раз. Сейчас здесь собирают две модели: бизнес-седаны Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. В июне 2019 года Toyota подписала с Минпромторгом России и петербургским правительством специальный инвестиционный контракт (СПИК). Власти предоставляют заводу льготы, а концерн в обмен инвестирует в развитие производственной площадки и усилит локализацию. В результате, городской бюджет в общей сложности получит около 5 млрд рублей налоговых отчислений.С 1 октября на петербургском заводе завершится производство кроссоверов RAV4 четвертого поколения. После модернизации конвейера здесь приступят к выпуску автомобилей следующей генерации.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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