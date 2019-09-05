5 сентября 2019, 14:02
Toyota вложит в петербургский завод 20 миллиардов
- 83
- 0
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке. Глава японского правительства в частности пообещал, что компания Toyota вложит в свой петербургский завод 20 млрд рублей.
Ранее мы писали
Российский офис Toyota объявил об открытии компании ООО «Тойота Лизинг», которая будет предоставлять услуги ...Читать далее
Завод Toyota в Петербурге работает с 2007 года. За это время с его конвейера сошло более 350 тысяч автомобилей. За последние 12 лет мощность предприятия увеличилась вдвое, а объем производства – почти в 12 раз. Сейчас здесь собирают две модели: бизнес-седаны Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. В июне 2019 года Toyota подписала с Минпромторгом России и петербургским правительством специальный инвестиционный контракт (СПИК). Власти предоставляют заводу льготы, а концерн в обмен инвестирует в развитие производственной площадки и усилит локализацию. В результате, городской бюджет в общей сложности получит около 5 млрд рублей налоговых отчислений.
С 1 октября на петербургском заводе завершится производство кроссоверов RAV4 четвертого поколения. После модернизации конвейера здесь приступят к выпуску автомобилей следующей генерации.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве