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12 августа 2019, 07:43

Toyota внедряет систему, помогающую не путать газ с тормозом

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Компания Toyota разработала новую систему, которая поможет предотвратить случайное нажатие педали газа вместо тормоза. Эту техническую новинку планируют устанавливать не только на новые автомобили, но и на машины, выпущенные ранее.
Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом

фото пользователя 110km

Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом

фото пользователя 110km

Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом

фото пользователя 110km

Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом

фото пользователя 110km

Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом
Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом
Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом
Toyota внедряет систему помогающую не путать газ с тормозом
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Новая система представляет собой усовершенствованную технологию автоматического экстренного торможения. С помощью сенсоров она распознает препятствие перед автомобилем. И в экстренной ситуации помимо помощи при торможении она подстрахует водителя от нажатия педали газа, вместо тормоза. Разработка ориентирована, в первую очередь, на пожилых водителей, которые при внезапном появлении на дороге пешехода или велосипедиста могут растеряться и перепутать педали.

Чтобы сделать систему доступной для пожилых японцев, ее стоимость не будет превышать 500 долларов. Установить ее можно будет не только на новые современные модели, но и на автомобили прошлых лет. По статистике, в 2018 году более половины виновников ДТП в Японии были старше 65 лет. Японское общество постепенно стареет, и процент пенсионеров постоянно растет. Поэтому со временем проблема будет еще более усугубляться.

Уже сейчас в Японии все водители старше 75 лет обязаны регулярно проходить медицинское обследование на предмет наличия у них симптомов деменции. Если пожилой водитель стал виновником аварии, то медицинский контроль усиливается и медкомиссию он должен проходить чаще. В 2018 году от водительских прав добровольно отказались около 400 тыс. японцев старше 65 лет. Одновременно была зафиксирована рекордно низкая для страны смертность в ДТП – 3,5 тысячи человек за весь прошлый год. 
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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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Toyota внедряет систему, помогающую не путать газ с тормозом
{{material_123328}}Новая система представляет собой усовершенствованную технологию автоматического экстренного торможения. С помощью сенсоров она распознает препятствие перед автомобилем. И в экстренной ситуации помимо помощи при торможении она подстрахует водителя от нажатия педали газа, вместо тормоза. Разработка ориентирована, в первую очередь, на пожилых водителей, которые при внезапном появлении на дороге пешехода или велосипедиста могут растеряться и перепутать педали.Чтобы сделать систему доступной для пожилых японцев, ее стоимость не будет превышать 500 долларов. Установить ее можно будет не только на новые современные модели, но и на автомобили прошлых лет. По статистике, в 2018 году более половины виновников ДТП в Японии были старше 65 лет. Японское общество постепенно стареет, и процент пенсионеров постоянно растет. Поэтому со временем проблема будет еще более усугубляться.Уже сейчас в Японии все водители старше 75 лет обязаны регулярно проходить медицинское обследование на предмет наличия у них симптомов деменции. Если пожилой водитель стал виновником аварии, то медицинский контроль усиливается и медкомиссию он должен проходить чаще. В 2018 году от водительских прав добровольно отказались около 400 тыс. японцев старше 65 лет. Одновременно была зафиксирована рекордно низкая для страны смертность в ДТП – 3,5 тысячи человек за весь прошлый год. 
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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