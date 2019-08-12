12 августа 2019, 07:43
Toyota внедряет систему, помогающую не путать газ с тормозом
- 124
- 0
Компания Toyota разработала новую систему, которая поможет предотвратить случайное нажатие педали газа вместо тормоза. Эту техническую новинку планируют устанавливать не только на новые автомобили, но и на машины, выпущенные ранее.
Ранее мы писали
В Риге полицейские задержали водителя, который пытался скрыться с места ДТП. При проверке документов, выяснилось ...Читать далее
Чтобы сделать систему доступной для пожилых японцев, ее стоимость не будет превышать 500 долларов. Установить ее можно будет не только на новые современные модели, но и на автомобили прошлых лет. По статистике, в 2018 году более половины виновников ДТП в Японии были старше 65 лет. Японское общество постепенно стареет, и процент пенсионеров постоянно растет. Поэтому со временем проблема будет еще более усугубляться.
Уже сейчас в Японии все водители старше 75 лет обязаны регулярно проходить медицинское обследование на предмет наличия у них симптомов деменции. Если пожилой водитель стал виновником аварии, то медицинский контроль усиливается и медкомиссию он должен проходить чаще. В 2018 году от водительских прав добровольно отказались около 400 тыс. японцев старше 65 лет. Одновременно была зафиксирована рекордно низкая для страны смертность в ДТП – 3,5 тысячи человек за весь прошлый год.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве