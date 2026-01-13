Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 12:22

Почему японский бренд не сдает позиций — секреты успеха

Toyota неожиданно укрепила свои позиции в России. Продажи выросли вопреки запретам. Китайский импорт играет ключевую роль. Официальные поставки не возобновились. Новое поколение кроссоверов уже на подходе.

В 2025 году российский авторынок удивил многих: Toyota, несмотря на отсутствие официальных поставок, уверенно вошла в десятку самых востребованных марок. По информации «Российской Газеты», за год в стране реализовали 29 144 автомобиля этого японского бренда. Это заметно больше, чем годом ранее, когда продажи остановились на отметке 20 775 машин.

Ситуация выглядит парадоксально. С одной стороны, Toyota официально ушла с российского рынка еще в 2022 году, свернув все поставки и прекратив сотрудничество с дилерами. С другой - спрос на автомобили марки не только не исчез, но и продолжает расти. Причина проста: российские автолюбители не готовы расстаться с привычным качеством и надежностью, которые ассоциируются с Toyota.

Основной поток новых автомобилей поступает в Россию из Китая. Там Toyota собирают на двух крупных совместных предприятиях - FAW и GAC. Именно эти заводы обеспечивают стабильный приток машин, которые затем попадают на российский рынок через параллельный импорт. В 2025 году китайские партнеры представили обновленное поколение кроссовера Toyota RAV4, что вызвало дополнительный интерес у покупателей.

Любопытно, что несмотря на формальный уход, компания продолжает защищать свои интересы в России. Регулярно подаются заявки на продление прав на торговые наименования, а недавно стало известно об одобрении бренда Wigo. Это может говорить о том, что Toyota не исключает возвращения на рынок в будущем или, по крайней мере, не хочет терять свои позиции даже в условиях ограничений.

Покупатели, выбирающие Toyota, отмечают не только надежность, но и простоту обслуживания, а также высокий уровень ликвидности на вторичном рынке. Даже в условиях санкций и ограниченного доступа к оригинальным запчастям, спрос на эти автомобили остается стабильно высоким. Российские сервисы быстро адаптировались к новым реалиям, предлагая альтернативные решения для обслуживания японских машин.

В целом, ситуация с Toyota наглядно демонстрирует: любовь российских водителей к проверенным маркам не ослабевает даже под давлением внешних обстоятельств. Китайский импорт стал спасательным кругом для поклонников бренда, а сам рынок показал, что способен быстро перестраиваться под новые условия. Вопрос лишь в том, как долго такая схема сможет работать без официальной поддержки производителя.

Упомянутые марки: Toyota, FAW, GAC
