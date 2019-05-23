23 мая 2019, 10:46

Toyota возобновит выпуск запчастей для старых Supra

  • 184
  • 0
Компания Toyota наладит производство комплектующих для спорткаров Supra прежних поколений. Соответствующее заявление сделал глава подразделения Gazoo Racing Шигеки Томояма на японском фестивале, посвященном запуску возрожденной Supra пятого поколения.
Toyota возобновит выпуск запчастей для старых Supra
Ранее мы писали
Российский офис Toyota сообщил, что россияне получат культовую Toyota Supra нового поколения в числе одних ...
Читать далее
Хорошая новость для всех поклонников Supra. В ближайшем будущем найти запчасти и комплектующие для классических спорткаров станет значительно проще. Toyota обещает наладить выпуск деталей для Supra третьего (А70) и четвертого (А80) поколений. Производственное подразделение Toyota Gazoo Racing называет эту инициативу «Проектом запчастей GR Heritage». 

Подробностей о новом проекте практически нет. По всей видимости, на первом этапе запчасти для классических спорткаров Supra будут продаваться только на «домашнем» рынке в Японии. Владельцам Supra из других стран придется приложить определенные усилия, чтобы приобрести требуемые детали.

Аналогичные проекты есть у многих японских автопроизводителей. Недавно Nissan начал выпускать детали для классических Skyline GT-R с индексом R33 и R34, в дополнение к уже существующей программе для поколения R32. Mazda производит комплектующие для Miata первого поколения, включая складной верх и оригинальные шины Bridgestone SF325, а Honda изготавливает запчасти для суперкара NSX.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Supra
Сколько стоит
Sergei
Будет ли спрос в СПб на работу мастерской по тюнингу японских автомобилей?
Toyota Mark 2 tourer v, Toyota Soarer, Toyota Celica, Toyota Supra, Toyota Chaser tourer v, Nissan Skyline и подобные япономобили.
bob_87
Форум Toyota Land Cruiser
Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
Алапан
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Русские снегоходы и ATV активно вкатываются в рынок
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Toyota Supra
Объявления о продаже Toyota Supra
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 26 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota возобновит выпуск запчастей для старых Supra
{{material_125920}}Хорошая новость для всех поклонников Supra. В ближайшем будущем найти запчасти и комплектующие для классических спорткаров станет значительно проще. Toyota обещает наладить выпуск деталей для Supra третьего (А70) и четвертого (А80) поколений. Производственное подразделение Toyota Gazoo Racing называет эту инициативу «Проектом запчастей GR Heritage». Подробностей о новом проекте практически нет. По всей видимости, на первом этапе запчасти для классических спорткаров Supra будут продаваться только на «домашнем» рынке в Японии. Владельцам Supra из других стран придется приложить определенные усилия, чтобы приобрести требуемые детали.Аналогичные проекты есть у многих японских автопроизводителей. Недавно Nissan начал выпускать детали для классических Skyline GT-R с индексом R33 и R34, в дополнение к уже существующей программе для поколения R32. Mazda производит комплектующие для Miata первого поколения, включая складной верх и оригинальные шины Bridgestone SF325, а Honda изготавливает запчасти для суперкара NSX.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Красноярск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG