23 мая 2019, 10:46
Toyota возобновит выпуск запчастей для старых Supra
- 184
- 0
Компания Toyota наладит производство комплектующих для спорткаров Supra прежних поколений. Соответствующее заявление сделал глава подразделения Gazoo Racing Шигеки Томояма на японском фестивале, посвященном запуску возрожденной Supra пятого поколения.
Ранее мы писали
Российский офис Toyota сообщил, что россияне получат культовую Toyota Supra нового поколения в числе одних ...Читать далее
Подробностей о новом проекте практически нет. По всей видимости, на первом этапе запчасти для классических спорткаров Supra будут продаваться только на «домашнем» рынке в Японии. Владельцам Supra из других стран придется приложить определенные усилия, чтобы приобрести требуемые детали.
Аналогичные проекты есть у многих японских автопроизводителей. Недавно Nissan начал выпускать детали для классических Skyline GT-R с индексом R33 и R34, в дополнение к уже существующей программе для поколения R32. Mazda производит комплектующие для Miata первого поколения, включая складной верх и оригинальные шины Bridgestone SF325, а Honda изготавливает запчасти для суперкара NSX.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сколько стоит
Toyota Mark 2 tourer v, Toyota Soarer, Toyota Celica, Toyota Supra, Toyota Chaser tourer v, Nissan Skyline и подобные япономобили.
Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве