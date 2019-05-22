22 мая 2019, 10:09

Toyota возродила минивен Granvia

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Компания Toyota спустя 17 лет возвращает на рынок минивен Granvia. Первыми новинку получат покупатели в Австралии, Таиланде и Китае. В дальнейшем автомобиль появится и в других странах. В модельном ряду японской марки новый минивен займет место между Hiace и Alphard.
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
Toyota возродила минивен Granvia
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Прежняя Toyota Granvia выпускалась с 1995 по 2002 годы, но в той же Австралии ее знали как Toyota Hiace SBV. Сейчас минивен Granvia роднит с «младшим» Hiace только общее направление в дизайне. Конструктивно модели серьезно отличаются. Например, новая Granvia получила многорычажную пружинную заднюю подвеску вместо неразрезного моста на листовых рессорах, которым оснащается Hiace. Это должно положительно сказаться на комфорте водителя и пассажиров. Длина минивена – 5,3 метра, при этом радиус разворота у него один из самых небольших в классе – 5,5 метра.

Минивен позиционируется как автомобиль для больших семей и корпоративных клиентов. Оформление салона не такое утилитарное, как в Hiace. Сидения обиты кожей, а в отделке используются элементы под «хром» и «дерево». В стандартном исполнении салон имеет 9-местную компоновку (2+2+2+3). Премиальные варианты на 8 мест (2+2+2+2) или даже на шесть в бизнес-версии (2+2+2) получили комфортабельные капитанские сидения с подлокотниками и электроприводом.

Список оснащения подразумевает до 9 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. В моторную гамму минивена входит 2,8-литровый дизель мощностью 176 л.с. и 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 280 «лошадей». Продажи стартуют уже в 2019 году. Цены ориентировочно будут начинаться от 30 тысяч долларов (около 2 млн рублей в пересчете по курсу). Для сравнения цены на обновленный минивен Toyota Alphard, продажи которого стартовали в России в феврале 2018 года, начинаются от 4,8 млн рублей.

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Toyota возродила минивен Granvia
{{material_122609}}Прежняя Toyota Granvia выпускалась с 1995 по 2002 годы, но в той же Австралии ее знали как Toyota Hiace SBV. Сейчас минивен Granvia роднит с «младшим» Hiace только общее направление в дизайне. Конструктивно модели серьезно отличаются. Например, новая Granvia получила многорычажную пружинную заднюю подвеску вместо неразрезного моста на листовых рессорах, которым оснащается Hiace. Это должно положительно сказаться на комфорте водителя и пассажиров. Длина минивена – 5,3 метра, при этом радиус разворота у него один из самых небольших в классе – 5,5 метра.Минивен позиционируется как автомобиль для больших семей и корпоративных клиентов. Оформление салона не такое утилитарное, как в Hiace. Сидения обиты кожей, а в отделке используются элементы под «хром» и «дерево». В стандартном исполнении салон имеет 9-местную компоновку (2+2+2+3). Премиальные варианты на 8 мест (2+2+2+2) или даже на шесть в бизнес-версии (2+2+2) получили комфортабельные капитанские сидения с подлокотниками и электроприводом.Список оснащения подразумевает до 9 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. В моторную гамму минивена входит 2,8-литровый дизель мощностью 176 л.с. и 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 280 «лошадей». Продажи стартуют уже в 2019 году. Цены ориентировочно будут начинаться от 30 тысяч долларов (около 2 млн рублей в пересчете по курсу). Для сравнения цены на обновленный минивен Toyota Alphard, продажи которого стартовали в России в феврале 2018 года, начинаются от 4,8 млн рублей.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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