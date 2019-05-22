22 мая 2019, 10:09
Toyota возродила минивен Granvia
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Компания Toyota спустя 17 лет возвращает на рынок минивен Granvia. Первыми новинку получат покупатели в Австралии, Таиланде и Китае. В дальнейшем автомобиль появится и в других странах. В модельном ряду японской марки новый минивен займет место между Hiace и Alphard.
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Минивен позиционируется как автомобиль для больших семей и корпоративных клиентов. Оформление салона не такое утилитарное, как в Hiace. Сидения обиты кожей, а в отделке используются элементы под «хром» и «дерево». В стандартном исполнении салон имеет 9-местную компоновку (2+2+2+3). Премиальные варианты на 8 мест (2+2+2+2) или даже на шесть в бизнес-версии (2+2+2) получили комфортабельные капитанские сидения с подлокотниками и электроприводом.
Список оснащения подразумевает до 9 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. В моторную гамму минивена входит 2,8-литровый дизель мощностью 176 л.с. и 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 280 «лошадей». Продажи стартуют уже в 2019 году. Цены ориентировочно будут начинаться от 30 тысяч долларов (около 2 млн рублей в пересчете по курсу). Для сравнения цены на обновленный минивен Toyota Alphard, продажи которого стартовали в России в феврале 2018 года, начинаются от 4,8 млн рублей.
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ремонт ходовой части
Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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