15 января 2018, 10:31
Toyota возродит спорткар Supra
На автосалоне в Женеве в марте этого года на стенде Toyota дебютирует новый спорткар, который является преемником модели Supra. Автомобиль займет место на ступень выше GT86 и станет новым флагманским купе японской компании.
Toyota Supra
Выпускается с 1993 г.
На конвейере модель появится не ранее 2019 года. Но прототип серийной версии будет представлен в текущем году на международной выставке в Токио. Однако ходят слухи, что компания может продемонстрировать концептуальный вариант авто вместо серийного.
Старт продаж Toyota Supra нового поколения запланирован на 2020 год. Напомним, что спорткар выпускался компанией с 1978 по 2002 год. Всего было выпущено четыре генерации модели, каждая из которых была весьма популярна среди любителей быстрой езды и тюнинга.
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