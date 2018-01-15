15 января 2018, 10:31

Toyota возродит спорткар Supra

На автосалоне в Женеве в марте этого года на стенде Toyota дебютирует новый спорткар, который является преемником модели Supra. Автомобиль займет место на ступень выше GT86 и станет новым флагманским купе японской компании.
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Toyota Supra
Выпускается с 1993 г.
Всего клиентам предложат 4 модификации спорткара: Supra, Supra GR, Supra GR Sport, Supra GRMN. По словам экспертов, автомобиль в одном из вариантов будет оснащен бензиновым двигателем с отдачей в 400 л.с. и механической коробкой переключения передач.

На конвейере модель появится не ранее 2019 года. Но прототип серийной версии будет представлен в текущем году на международной выставке в Токио. Однако ходят слухи, что компания может продемонстрировать концептуальный вариант авто вместо серийного.

Старт продаж Toyota Supra нового поколения запланирован на 2020 год. Напомним, что спорткар выпускался компанией с 1978 по 2002 год. Всего было выпущено четыре генерации модели, каждая из которых была весьма популярна среди любителей быстрой езды и тюнинга.

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bob_87
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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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Toyota возродит спорткар Supra
{{model_2290}} Всего клиентам предложат 4 модификации спорткара: Supra, Supra GR, Supra GR Sport, Supra GRMN. По словам экспертов, автомобиль в одном из вариантов будет оснащен бензиновым двигателем с отдачей в 400 л.с. и механической коробкой переключения передач.На конвейере модель появится не ранее 2019 года. Но прототип серийной версии будет представлен в текущем году на международной выставке в Токио. Однако ходят слухи, что компания может продемонстрировать концептуальный вариант авто вместо серийного.Старт продаж Toyota Supra нового поколения запланирован на 2020 год. Напомним, что спорткар выпускался компанией с 1978 по 2002 год. Всего было выпущено четыре генерации модели, каждая из которых была весьма популярна среди любителей быстрой езды и тюнинга.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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