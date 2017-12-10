10 декабря 2017, 15:34

Toyota выложила в сеть первый тизер флагманского седана Avalon

Ведущий японский автопроизводитель планирует продемонстрировать новый Toyota Avalon на автосалоне в Детройте. В преддверии данного события компания выпустила первый тизер, приоткрывающий завесу тайны.
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Известно, что новинка получит полностью видоизменённый передок со светодиодным пакетом оптики, более массивной решёткой радиатора, рельефным капотом и вертиимкальными воздухозаборниками. И это всё, но подробностей предстоит ждать недолго.
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Официальная премьера машины пройдёт 15 января. Представители Toyota заверяют, что у нового флагмана будет много интересных решений, а динамизм и стиль удивят многих. На данный момент нет никаких данных по поводу того, какие произойдут изменения в технических характеристиках Avalon.

По официально не подтверждённым данным, новинка будет базироваться на платформе TNGA, которую с большим успехом использовали для Camry 2018 модельного года.
Дизайн и тюнинг Тойота Авалон

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и\м запчастей АвтоЛео
Пришлось заменить на Киа Церато диодный мост (выпрямитель) , сложно было сориентироваться в каталоге и выбрать нужную з.ч., спасибо консультанту Алексею за помощь, отличное знание технических характеристик деталей, определились за 10 минут, буду обращаться.
Fedorov007
Стук в задней подвеске
to zav2009: А подкрылки у Вас стоят? Бывает, что и они тают такой звук при крене. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Гонщик
Отзыв о Toyota Avalon 2000 года
Avalon - это комфортабельный и надежный автомобиль с богато оформленным салоном, бесшумным силовым агрегатом и в меру мягкой подвеской. Машина весьма динамична при разгоне и надежно управляема даже на высоких скоростях. Стоит заметить, что среди модельного ряда с левым рулём Toyota Авалон-это флагман ...
berkut777
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Toyota выложила в сеть первый тизер флагманского седана Avalon
{{material_119988}}Известно, что новинка получит полностью видоизменённый передок со светодиодным пакетом оптики, более массивной решёткой радиатора, рельефным капотом и вертиимкальными воздухозаборниками. И это всё, но подробностей предстоит ждать недолго..Официальная премьера машины пройдёт 15 января. Представители Toyota заверяют, что у нового флагмана будет много интересных решений, а динамизм и стиль удивят многих. На данный момент нет никаких данных по поводу того, какие произойдут изменения в технических характеристиках Avalon.По официально не подтверждённым данным, новинка будет базироваться на платформе TNGA, которую с большим успехом использовали для Camry 2018 модельного года.
2017-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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