Toyota вынуждена остановить сборку Land Cruiser 300 из-за нехватки запчастей
Напомним, российская премьера нового Land Cruiser 300 прошла 22 июля. Дилеры начали принимать предварительные заказы. Цены начинаются от 5,6 млн рублей. Японские дилеры принимают заказы с 1 июля и на сегодняшний день зафиксировано уже более 22 тысяч заявок. В компании опасаются, что большая часть из них поступила от перекупщиков, которые таким образом планируют хорошенько подзаработать на долгожданной новинке. В связи с этим, японские дилеры подписывают со всеми клиентами соглашение, налагающее запрет на перепродажу внедорожника в течение, как минимум, одного года.
- 4 747 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 250 000 РToyota Land Cruiser 2014 в Москве
- 4 099 900 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 1 150 000 РToyota Land Cruiser 1998 в Москве
- 1 999 000 РToyota Land Cruiser 2008 в Москве
- 4 145 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 1 299 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 4 199 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 950 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 5 299 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
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