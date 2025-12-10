Мини-дом на колесах от Modellista: собери свой кемпер как мебель из IKEA

Как из IKEA: Toyota выпустила мини-автодом с модульным интерьером для самостоятельной сборки

Японское ателье Modellista удивило новым проектом на базе Toyota Sienta. Модульный автодом можно собрать самому, выбирая нужные элементы. Такой подход открывает новые возможности для любителей путешествий. Цена модулей стартует от 1500 долларов. Оригинальное решение доступно только в Японии.

Японское ателье Modellista удивило новым проектом на базе Toyota Sienta. Модульный автодом можно собрать самому, выбирая нужные элементы. Такой подход открывает новые возможности для любителей путешествий. Цена модулей стартует от 1500 долларов. Оригинальное решение доступно только в Японии.

В Японии продолжается стремительный рост интереса к компактным автодомам. Все больше людей выбирают мини-кемперы для путешествий и отдыха, а спрос на такие машины стабильно превышает предложение. На этом фоне компания Modellista, специализирующаяся на тюнинге автомобилей Toyota, решила предложить нечто совершенно новое для местного рынка.

Фото: Modellista / daily-motor.ru

В качестве основы для своего проекта специалисты выбрали популярный минивэн Toyota Sienta. Этот автомобиль давно зарекомендовал себя как практичный и доступный вариант для семей, а теперь получил шанс стать еще и мобильным домом. Главное отличие новинки — полностью модульный интерьер, который можно собрать по своему вкусу и потребностям.

Фото: Modellista / daily-motor.ru

Проект получил название Juno. В базовой версии внутри автомобиля нет ни встроенной мебели, ни бытовой техники, ни даже стандартных кемперных опций. Вместо этого покупателям предлагается самостоятельно выбрать и установить необходимые модули. Такой подход напоминает принцип, по которому собирается мебель в IKEA: каждый элемент можно подобрать и скомбинировать под себя.

Фото: Modellista / daily-motor.ru

Ассортимент модулей включает спальные места, системы хранения, столики и другие аксессуары для комфортного отдыха и путешествий. Стоимость одного модуля начинается от 1500 долларов и может достигать 2240 долларов, что в пересчете на рубли составляет примерно от 115 до 172 тысяч. Это позволяет каждому владельцу Sienta создать уникальное пространство внутри своего минивэна, не переплачивая за ненужные опции.

Фото: Modellista / daily-motor.ru

Важно отметить, что переоборудование доступно только для жителей Японии. Modellista не планирует пока выходить с этим предложением на зарубежные рынки. Тем не менее, такой подход к созданию автодомов может стать примером для других производителей и вдохновить на новые решения в сфере мобильного жилья.

Модульный автодом на базе Toyota Sienta — это не просто очередная новинка, а свежий взгляд на индивидуализацию и свободу выбора. Теперь каждый может стать дизайнером собственного дома на колесах, подбирая только те элементы, которые действительно нужны для комфортных поездок и отдыха.