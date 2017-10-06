Toyota выпустила премиальный седан Century
История модели Century началась в Японии в 1967 году. Вторая генерация представлена всего четырьмя экземплярами, созданными для императора страны. Сегодня создано третье поколение седана, и его дизайн не получил кардинальных измерений. Длина автомобиля достигает 5 355 мм, ширина - 1 930 мм, высота равняется 1 505 мм, а размер колесной базы составляет 3 090 мм. Под капотом расположена гибридная силовая установка, в которую входит 5-литровый бензиновый двигатель V8 и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Toyota пока не раскрыла динамические характеристики авто.
Производитель сообщил, что модель получит особые шины, которые способны уменьшать вибрацию от дороги и снижать уровень шума. Для задних пассажиров предусмотрена функция массажа, аудиосистема с 20 динамиками и активная подставка для ног. В задней части подлокотника между передними креслами находится развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном. Стоит отметить, что внутри Century установлены четыре отдельных кресла, отделанные натуральной шерстью. По желанию клиента ее можно заменить на кожу.
В список опций входит система автоматического управления дальним светом, помощник предотвращения столкновений, ассистент контроля мертвых зон и функция слежения за двигающимися в поперечном направлении автомобилями при езде задним ходом. Компания пока не озвучила стоимость новинки.
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