6 октября 2017, 11:26

Toyota выпустила премиальный седан Century

Японская компания рассекретила новинку представительского класса - пятиметровый седан Century нового поколения. Модель получила гибридную силовую установку и салон из шерсти.
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  Toyota выпустила премиальный седан Century Toyota Century Toyota выпустила премиальный седан Century Toyota Century Toyota выпустила премиальный седан Century Toyota Century Toyota выпустила премиальный седан Century Toyota Century Toyota выпустила премиальный седан Century
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фото
  

Toyota Century
Выпускается с 1990 г.
Первое публичное появление автомобиля запланировано на 26 сентября в рамках Токийского автосалона. На мероприятии будет показан прототип будущей модели, который, по словам компании, не изменится к серийному выпуску.

История модели Century началась в Японии в 1967 году. Вторая генерация представлена всего четырьмя экземплярами, созданными для императора страны. Сегодня создано третье поколение седана, и его дизайн не получил кардинальных измерений. Длина автомобиля достигает 5 355 мм, ширина - 1 930 мм, высота равняется 1 505 мм, а размер колесной базы составляет 3 090 мм. Под капотом расположена гибридная силовая установка, в которую входит 5-литровый бензиновый двигатель V8 и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Toyota пока не раскрыла динамические характеристики авто.

Производитель сообщил, что модель получит особые шины, которые способны уменьшать вибрацию от дороги и снижать уровень шума. Для задних пассажиров предусмотрена функция массажа, аудиосистема с 20 динамиками и активная подставка для ног. В задней части подлокотника между передними креслами находится развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном. Стоит отметить, что внутри Century установлены четыре отдельных кресла, отделанные натуральной шерстью. По желанию клиента ее можно заменить на кожу.

В список опций входит система автоматического управления дальним светом, помощник предотвращения столкновений, ассистент контроля мертвых зон и функция слежения за двигающимися в поперечном направлении автомобилями при езде задним ходом. Компания пока не озвучила стоимость новинки.

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Toyota выпустила премиальный седан Century
{{model_2223}}Первое публичное появление автомобиля запланировано на 26 сентября в рамках Токийского автосалона. На мероприятии будет показан прототип будущей модели, который, по словам компании, не изменится к серийному выпуску.История модели Century началась в Японии в 1967 году. Вторая генерация представлена всего четырьмя экземплярами, созданными для императора страны. Сегодня создано третье поколение седана, и его дизайн не получил кардинальных измерений. Длина автомобиля достигает 5 355 мм, ширина - 1 930 мм, высота равняется 1 505 мм, а размер колесной базы составляет 3 090 мм. Под капотом расположена гибридная силовая установка, в которую входит 5-литровый бензиновый двигатель V8 и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Toyota пока не раскрыла динамические характеристики авто.Производитель сообщил, что модель получит особые шины, которые способны уменьшать вибрацию от дороги и снижать уровень шума. Для задних пассажиров предусмотрена функция массажа, аудиосистема с 20 динамиками и активная подставка для ног. В задней части подлокотника между передними креслами находится развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном. Стоит отметить, что внутри Century установлены четыре отдельных кресла, отделанные натуральной шерстью. По желанию клиента ее можно заменить на кожу.В список опций входит система автоматического управления дальним светом, помощник предотвращения столкновений, ассистент контроля мертвых зон и функция слежения за двигающимися в поперечном направлении автомобилями при езде задним ходом. Компания пока не озвучила стоимость новинки.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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