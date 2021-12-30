Toyota выпустила серию комиксов по случаю 50-миллионной проданной Corolla
Фото: thedrive.com
Комиксы посвящены темам семейных ценностей и личной свободы. Например, третий эпизод повествует о Corolla серии E80 и конфликте, причиной которого она становится. Девушка допытывается у своего парня, как он проводит свободное время и внезапно узнает, что он хочет стать автогонщиком. Молодой человек показывает подруге свою машину и берет ее покататься. Все счастливы.
Также по случаю юбилея Toyota выпустила особую серию Corolla 50 Million Edition с гибридной силовой установкой. А одной из ярких страниц в истории модели стало появление в этом году «заряженной» версии GR Corolla. Хот-хэтч получил мотор GR Yaris и считается самой мощной «Короллой» в истории, если не принимать во внимание раллийные версии.
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- 1 270 000 РToyota Corolla 2011 в Москве
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- 859 000 РToyota Corolla 2011 в Москве
- 945 000 РToyota Corolla 2011 в Москве
- 849 000 РToyota Corolla 2010 в Москве
- 1 398 000 РToyota Corolla 2018 в Москве
- 1 420 000 РToyota Corolla 2018 в Москве
- 1 290 000 РToyota Corolla 2015 в Москве
- 610 000 РToyota Corolla 2004 в Москве
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