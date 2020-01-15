15 января 2020, 00:01
Toyota выпустит новый «паркетник» для Европы
- 1336
- 0
Фото: Toyota
Компания Toyota официально подтвердила планы запуска на европейском рынке нового компактного кроссовера, построенного на платформе хэтчбека Yaris. В подтверждение своих слов японский автопроизводитель опубликовал первый набросок.
Ранее мы писали
О планах компании Toyota создать еще один компактный кроссовер стало известно в середине июля 2019 года. Постепенно ...Читать далее
Пока безымянный кроссовер построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного в конце 2019 года. Однако, автомобиль не будет просто приподнятой версией Yaris с внедорожным обвесом. Новинка окажется чуть больше хэтчбека по всем трем измерениям, получит оригинальную внешность и динамичный яркий дизайн. Выпускать кроссовер планируют на одном заводе с Yaris во французском Оннене.
В модельном ряду марки новый кроссовер расположится на ступень ниже популярного в Европе Toyota C-HR. Моторную гамму он, скорее всего, разделит с Yaris. Покупателям предложат кроссоверы с бензиновыми турбомоторами объемом 1.0 и 1.5 литра, а также гибридные версии. В своем сегменте новинку ждет жесткая конкуренция: Nissan Juke, Renault Captur и Ford Puma.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Тойота ярис 2006 года механика -самодиагностика ABC выдаёт ошибку 37 . Кто нибудь знает, что это за ошибка? В таблице такой нет.
Вариантов скрипа во время торможения может быть несколько. Колодки - но как вы пишите вы их только недавно меняли. Также возможно надо почистить и смазать направляющие в суппортах, это второй вариант. На новых колодках до 1000 км могут скрипеть реплики, при их притирании. Это если про задние колодки ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве