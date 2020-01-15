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15 января 2020, 00:01

Toyota выпустит новый «паркетник» для Европы

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Фото: Toyota
Компания Toyota официально подтвердила планы запуска на европейском рынке нового компактного кроссовера, построенного на платформе хэтчбека Yaris. В подтверждение своих слов японский автопроизводитель опубликовал первый набросок.
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На волне повальной моды на кроссоверы автопроизводители стараются как можно плотнее освоить этот сегмент. Новый компактный кроссовер Toyota будет создан специально с учетом предпочтений европейских клиентов. И хотя точные сроки выхода на рынок пока не называются, в Toyota уверены, что к 2025 году на новинку будет приходиться не менее 30% продаж бренда в Европе.

Пока безымянный кроссовер построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного в конце 2019 года. Однако, автомобиль не будет просто приподнятой версией Yaris с внедорожным обвесом. Новинка окажется чуть больше хэтчбека по всем трем измерениям, получит оригинальную внешность и динамичный яркий дизайн. Выпускать кроссовер планируют на одном заводе с Yaris во французском Оннене.

В модельном ряду марки новый кроссовер расположится на ступень ниже популярного в Европе Toyota C-HR. Моторную гамму он, скорее всего, разделит с Yaris. Покупателям предложат кроссоверы с бензиновыми турбомоторами объемом 1.0 и 1.5 литра, а также гибридные версии. В своем сегменте новинку ждет жесткая конкуренция: Nissan Juke, Renault Captur и Ford Puma.

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Toyota выпустит новый «паркетник» для Европы
{{material_127073}}На волне повальной моды на кроссоверы автопроизводители стараются как можно плотнее освоить этот сегмент. Новый компактный кроссовер Toyota будет создан специально с учетом предпочтений европейских клиентов. И хотя точные сроки выхода на рынок пока не называются, в Toyota уверены, что к 2025 году на новинку будет приходиться не менее 30% продаж бренда в Европе.Пока безымянный кроссовер построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного в конце 2019 года. Однако, автомобиль не будет просто приподнятой версией Yaris с внедорожным обвесом. Новинка окажется чуть больше хэтчбека по всем трем измерениям, получит оригинальную внешность и динамичный яркий дизайн. Выпускать кроссовер планируют на одном заводе с Yaris во французском Оннене.В модельном ряду марки новый кроссовер расположится на ступень ниже популярного в Европе Toyota C-HR. Моторную гамму он, скорее всего, разделит с Yaris. Покупателям предложат кроссоверы с бензиновыми турбомоторами объемом 1.0 и 1.5 литра, а также гибридные версии. В своем сегменте новинку ждет жесткая конкуренция: Nissan Juke, Renault Captur и Ford Puma.
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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