Toyota выпустит Supra под суббрендом Gazoo
Ожидается, что японская спортивная машина будет содержать под капотом гибридную силовую установку с электрическим мотором, передающим тягу на переднюю ось. Привод будет только полным. Также линейка двигателей включит 2-литровый турбированный «движок» с четырьмя цилиндрами, мощность которого составит 245 л.с., и 3-литровую «шестерку» с отдачей в 330 «лошадей». Оба силовых агрегата предоставит BMW.
Масса автомобиля будет варьироваться от 1 200 до 1 500 кг в зависимости от варианта исполнения. Экстерьер модели имеет схожие черты с концептом FT-1, который был показан три года назад. По предварительным данным, компания покажет будущий спорткар на открывшемся сегодня Токийском автосалоне.
Напомним, что для домашнего мотор-шоу производитель подготовил автомобиль, предназначенный для работы в такси. Кэб окрашен в классический цвет «индиго», оснащен улучшенной шумоизоляцией, а двигатель модели работает на сжиженном газе.
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