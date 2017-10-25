25 октября 2017, 14:47

Toyota выпустит Supra под суббрендом Gazoo

Toyota готовится выпустить возрожденный спорткар Supra под новым спортивным суббрендом Gazoo. Модель построена на единой платформе с BMW Z4. Новинка появится на рынке в следующем году.
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Разработкой автомобиля занимались инженеры Toyota совместно со специалистами коллектива Gazoo Racing. Шасси для спорткара создавалось вместе с немецкими представителями от BMW. Работы начались еще в 2014 году.

Ожидается, что японская спортивная машина будет содержать под капотом гибридную силовую установку с электрическим мотором, передающим тягу на переднюю ось. Привод будет только полным. Также линейка двигателей включит 2-литровый турбированный «движок» с четырьмя цилиндрами, мощность которого составит 245 л.с., и 3-литровую «шестерку» с отдачей в 330 «лошадей». Оба силовых агрегата предоставит BMW.

Масса автомобиля будет варьироваться от 1 200 до 1 500 кг в зависимости от варианта исполнения. Экстерьер модели имеет схожие черты с концептом FT-1, который был показан три года назад. По предварительным данным, компания покажет будущий спорткар на открывшемся сегодня Токийском автосалоне.

Напомним, что для домашнего мотор-шоу производитель подготовил автомобиль, предназначенный для работы в такси. Кэб окрашен в классический цвет «индиго», оснащен улучшенной шумоизоляцией, а двигатель модели работает на сжиженном газе.

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Sergei
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bob_87
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| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже поубавилось ...
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Toyota выпустит Supra под суббрендом Gazoo
{{material_121475}}Разработкой автомобиля занимались инженеры Toyota совместно со специалистами коллектива Gazoo Racing. Шасси для спорткара создавалось вместе с немецкими представителями от BMW. Работы начались еще в 2014 году.Ожидается, что японская спортивная машина будет содержать под капотом гибридную силовую установку с электрическим мотором, передающим тягу на переднюю ось. Привод будет только полным. Также линейка двигателей включит 2-литровый турбированный «движок» с четырьмя цилиндрами, мощность которого составит 245 л.с., и 3-литровую «шестерку» с отдачей в 330 «лошадей». Оба силовых агрегата предоставит BMW.Масса автомобиля будет варьироваться от 1 200 до 1 500 кг в зависимости от варианта исполнения. Экстерьер модели имеет схожие черты с концептом FT-1, который был показан три года назад. По предварительным данным, компания покажет будущий спорткар на открывшемся сегодня Токийском автосалоне.Напомним, что для домашнего мотор-шоу производитель подготовил автомобиль, предназначенный для работы в такси. Кэб окрашен в классический цвет «индиго», оснащен улучшенной шумоизоляцией, а двигатель модели работает на сжиженном газе.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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